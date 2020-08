Frank Ocean: Νεκρός σε τροχαίο ο 18χρονος αδερφός του

Ο Frank Ocean θρηνεί την απώλεια του 18χρονου αδερφού του, Ryan Breaux.

Όπως μεταδίδει το CBS Los Angeles, ο Ryan Breaux σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα που συνέβη στο Thousand Oaks της Καλιφόρνιας την Κυριακή 2 Αυγούστου.

Τη ζωή του έχασε επίσης και ένας συμμαθητής του Breaux που επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο, ο Ezekial «Zeek» Bishop.

Το γραφείο του σερίφη στην κομητεία Ventura ανακοίνωσε ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άντρες φέρεται να εξετράπη της πορείας του και να προσέκρουσε μετωπικά με δέντρο στις 01:30 τοπική ώρα.

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Το τοπικό πυροσβεστικό τμήμα διαπίστωσε το θάνατο των δύο αντρών μόλις έφτασε στο σημείο.

Ο Ryan Breaux και ο Ezekial Bishop αποφοίτησαν μαζί το 2019 από το Χριστιανικό Λύκειο Oaks στο Westlake Village της Καλιφόρνιας.

«Οι καρδιές μας και οι προσευχές μας είναι με τον Frank και την οικογένειά του. Αναπαύσου εν ειρήνη Ryan Breaux», αναφέρεται σε ανάρτηση που δημοσίευσε στο Twitter του Frank Ocean η ομάδα του 32χρονου καλλιτέχνη.

Την ανάρτηση συνοδεύουν δύο οικογενειακές φωτογραφίες του Frank και του Ryan.

Our hearts and prayers are with Frank and his family. RIP @rryanbreaux ❤️❤️ pic.twitter.com/1F2bQY58qI

Σε μια δεύτερη δημοσίευση που ανέβηκε στο Twitter, η ομάδα του Frank Ocean (κατά κόσμον Christopher Edwin Breaux) ζητά από το κοινό να δείξει διακριτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

«Από σεβασμό στον Frank και στην οικογένειά του, σας ζητάμε ευγενικά παιδιά να μη ρωτάτε για νέα μουσική ή για shows. Ευχαριστούμε», τονίζεται.

Out of respect for Frank and his family, we politely ask you guys not to be asking for new music or shows. Thank you ❤️

— Blonded. (@blondedocean) August 2, 2020