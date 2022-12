«Ποιος Χρεώνεται Θεός»: Ο Φώτης Παπαζήσης σε μία εξομολόγηση ψυχής

Το νέο τραγούδι του Φώτη Παπαζήση.

Ο Φώτης Παπαζήσης συνεχίζει τα ξεχωριστά δισκογραφικά βήματά του, που έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις, με το νέο single και music video «Ποιος Χρεώνεται Θεός».

Το «Ποιος Χρεώνεται Θεός», είναι ένα ερωτικό τραγούδι, μία εξομολόγηση ψυχής γεμάτη συναίσθημα, που ερμηνεύει εξαιρετικά ο Φώτης Παπαζήσης.

Η μουσική του τραγουδιού έχει την υπογραφή Γιώργου Λαιμού ενώ οι στίχοι είναι μία δημιουργία της Κατερίνας Μποζώνη.

Το νέο single του Φώτη Παπαζήση μεταφέρεται στις οθόνες μας μέσα από ένα ατμοσφαιρικό music video, που σκηνοθέτησε ο Απόστολος Λιάγκας, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί η Melanie Milenova, γνωστή από τις συμμετοχές της στο «Greece’s Next Top Model» και το «So You Think You Can Dance».

«Ποιος χρεώνεται Θεός και παίζει συνεχώς με νότες τη φωνή σου… Ποιος σκοτάδι κάνει φως και γίνεται οδηγός, φορώντας τη μορφή σου…»

Αυτή την περίοδο, ο Φώτης Παπαζήσης συνεχίζει, για δεύτερη διαδοχική σεζόν, τις εμφανίσεις του δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη στο «Κέντρο Αθηνών», ενώ βρισκόταν στο πλευρό του και κατά την καλοκαιρινή του περιοδεία.

Το νέο single του Φώτη Παπαζήση με τίτλο «Ποιος Χρεώνεται Θεός» κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής από την Panik Platinum.