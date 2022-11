Φορέματα της Lady Gaga της Lizzo σε έκθεση στο παλάτι του Κένσινγκτον – Μαζί με βασιλικές ενδυμασίες του 18ου αιώνα

Φορέματα της Lady Gaga της Lizzo πρόκειται να φιλοξενηθούν σε μία επερχόμενη έκθεση στο παλάτι του Κένσινγκτον.

Το παλάτι, το οποίο είναι η έδρα του πρίγκιπα William και της Kate Middleton στο Λονδίνο, θα φιλοξενήσει μία έκθεση που θα καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η μόδα του rock και των κόκκινων χαλιών έχει επηρεαστεί από τους βασιλείς της Γεωργιανής εποχής του 18ου αιώνα.

Η έκθεση ονομάζεται «Crown to Couture» και υπόσχεται να αναδείξει τους «συναρπαστικούς παραλληλισμούς μεταξύ του κόσμου των κόκκινων χαλιών και του κόσμου της βασιλικής αυλής».

Περίπου 200 κομμάτια θα εκτεθούν σε όλα τα κρατικά διαμερίσματα και τους εκθεσιακούς χώρους του παλατιού του Κένσινγκτον, ανέφερε το Historic Royal Palaces, ο ανεξάρτητος κοινωφελούς οργανισμού που συντηρεί μερικά από τα παλάτια της βρετανικής μοναρχίας τα οποία δεν κατοικούνται πλέον.

Η έκθεση θα μεταφέρει τους επισκέπτες «από την προετοιμασία και το styling που απαιτείται για την παρουσία σε ένα από τα πιο δημοφιλή γεγονότα της πόλης και τους “κανόνες της μόδας” που πρέπει να τηρούνται, μέχρι τις μεγάλες αφίξεις τόσο στην αυλή όσο και στο κόκκινο χαλί».

Για να αποτυπώσουν τον ενθουσιασμό των σύγχρονων κόκκινων χαλιών και επιδείξεων μόδας, οι επιμελητές της έκθεσης επιστράτευσαν το ταλέντο του Joseph Bennett, σχεδιαστή των επιδείξεων του Alexander McQueen και του νυφικού της Kate Middleton, για να βοηθήσει στον σχεδιασμό της έκθεσης. Υπόσχονται ακόμη και μια γεύση από περιβόητα after-parties.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκονται τα φορέματα των ειδώλων της pop. Ένα από αυτά είναι το απλό μαύρο φόρεμα με κορσέ και φουσκωτό σακάκι με περίτεχνες χρυσές λεπτομέρειες Thom Browne που φόρεσε η Lizzo στο Met Gala του 2022.

Στα εκθέματα περιλαμβάνεται, μεταξύ πολλών άλλων, το φωτεινό πράσινο, φουτουριστικό φόρεμα του Christopher John Rogers που φόρεσε η Lady Gaga στα MTV Video Music Awards του 2020.

Οι επιμελητές της έκθεσης επέλεξαν το συγκεκριμένο κομμάτι επειδή δεν διαφέρει από το μέγεθος και την κλίμακα των ενδυμασιών που φορούσαν οι βασιλείς στο παλάτι αιώνες νωρίτερα. Όπως πολλά από τα ρούχα που σχεδιάζονται για συγκεκριμένους σκοπούς, το σύνολο της Lady Gaga δημιουργήθηκε για να τραβήξει την προσοχή, λένε οι ίδιοι.

Αν και είναι διάσημο ως κατοικία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, του πρίγκιπα William, του πρίγκιπα Harry και της πριγκίπισσας Margaret, το παλάτι του Κένσινγκτον φημιζόταν τον 18ο αιώνα για τις «σχεδόν καθημερινές πολυτελείς εκδηλώσεις της γεωργιανής εποχής».

Η επιμελήτρια του Historic Royal Palaces, Claudia Acott Williams, ανέφερε ότι στον οργανισμό είναι «ενθουσιασμένοι που συνεργάζονται με μια μεγάλη ποικιλία γνωστών οίκων μόδας και ανερχόμενων σχεδιαστών για να παρουσιάσουν μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις στα κόκκινα χαλιά των τελευταίων ετών και να γιορτάσουν την υπέροχη ποικιλομορφία και δημιουργικότητα που βλέπουμε εκεί σήμερα».

«Καθώς φέρνομε αυτά τα γνωστά σύνολα στο Παλάτι και τα βάζουμε σε συνομιλία με τις εντυπωσιακές αυλικές ενδυμασίες του 18ου αιώνα, ελπίζουμε να δώσουμε μια νέα εικόνα αυτών των ιστορικών χώρων και των φαινομενικά μακρινών εθίμων της Γεωργιανής Αυλής και να δώσουμε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν το Παλάτι όπως ήταν σχεδιασμένο να το γνωρίσουν: γεμάτο με τα πιο μοντέρνα και σημαίνοντα ονόματα της εποχής», δήλωσε.

