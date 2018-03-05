Πώς διαμορφώνεται το διεθνές Airplay Chart;

Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της εβδομάδας στο ξένο ρεπερτόριο.

Η κορυφή

Μολονότι είχε απολέσει τα πρωτεία της κατάταξης προσωρινά, όπως αποδείχθηκε, η νέα superstar Camila Cabello επανήλθε δριμύτερη για να δημιουργήσει το δικό της ανίκητο σερί στην κορυφή.

Το μεθυστικό «Havana» με τη συμμετοχή του Young Thug καταγράφει εννέα (μη συνεχόμενες) εβδομάδες στο Νο1, αν και μόλις υποχώρησε από την κορυφή του μικτού Airplay Chart, στο οποίο κυριάρχησε για τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Νέες Είσοδοι

Καμία νέα είσοδος δεν καταγράφηκε αυτήν την εβδομάδα.

9η Εβδομάδα (26/02 – 04/03/2018)
Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector

ΘΕΣΗ ΤΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1 HAVANA CAMILA CABELLO SONY MUSIC / FEELGOOD
2 +1 SIGN OF THE TIMES HARRY STYLES SONY MUSIC / FEELGOOD
3 -1 FEEL IT STILL PORTUGAL. THE MAN COBALT / WARNER
4 +2 DUSK TILL DAWN ZAYN ft. SIA SONY MUSIC / FEELGOOD
5 -1 WISH I KNEW YOU THE REVIVALISTS MINOS EMI / UNIVERSAL
6 -1 PERFECT ED SHEERAN COBALT / WARNER
7 +1 SHAPE OF YOU ED SHEERAN COBALT / WARNER
8 +7 NEW RULES DUA LIPA COBALT / WARNER
9 ATTENTION CHARLIE PUTH COBALT / WARNER
10 -3 HUMAN RAG’N’BONE MAN SONY MUSIC / FEELGOOD
11 -1 WAY DOWN WE GO KALEO COBALT / WARNER
12 +4 HOW LONG CHARLIE PUTH COBALT / WARNER
13 -2 HIM & I G-EAZY & HALSEY SONY MUSIC / FEELGOOD
14 BREATHE JAX JONES ft. INA WROLDSEN MINOS EMI / UNIVERSAL
15 -3 REGGAETON LENTO (REMIX) CNCO & LITTLE MIX SONY MUSIC / FEELGOOD
16 -3 LOVE ON THE BRAIN RIHANNA MINOS EMI / UNIVERSAL
17 +1 ROCKABYE CLEAN BANDIT ft. SEAN PAUL & ANNE-MARIE COBALT / WARNER
18 -1 FINESSE (REMIX) BRUNO MARS ft. CARDI B COBALT / WARNER
19 +1 SUBEME LA RADIO ENRIQUE IGLESIAS ft. DESCEMER BUENO, ZION & LENNOX SONY MUSIC / FEELGOOD
20 -1 ROCKSTAR POST MALONE ft. 21 SAVAGE MINOS EMI / UNIVERSAL

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