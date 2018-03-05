Πώς διαμορφώνεται το διεθνές Airplay Chart;
Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της εβδομάδας στο ξένο ρεπερτόριο.
Η κορυφή
Μολονότι είχε απολέσει τα πρωτεία της κατάταξης προσωρινά, όπως αποδείχθηκε, η νέα superstar Camila Cabello επανήλθε δριμύτερη για να δημιουργήσει το δικό της ανίκητο σερί στην κορυφή.
Το μεθυστικό «Havana» με τη συμμετοχή του Young Thug καταγράφει εννέα (μη συνεχόμενες) εβδομάδες στο Νο1, αν και μόλις υποχώρησε από την κορυφή του μικτού Airplay Chart, στο οποίο κυριάρχησε για τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Νέες Είσοδοι
Καμία νέα είσοδος δεν καταγράφηκε αυτήν την εβδομάδα.
9η Εβδομάδα (26/02 – 04/03/2018)
Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector
|ΘΕΣΗ
|ΤΑΣΗ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|1
|–
|HAVANA
|CAMILA CABELLO
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|2
|+1
|SIGN OF THE TIMES
|HARRY STYLES
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|3
|-1
|FEEL IT STILL
|PORTUGAL. THE MAN
|COBALT / WARNER
|4
|+2
|DUSK TILL DAWN
|ZAYN ft. SIA
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|5
|-1
|WISH I KNEW YOU
|THE REVIVALISTS
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|6
|-1
|PERFECT
|ED SHEERAN
|COBALT / WARNER
|7
|+1
|SHAPE OF YOU
|ED SHEERAN
|COBALT / WARNER
|8
|+7
|NEW RULES
|DUA LIPA
|COBALT / WARNER
|9
|–
|ATTENTION
|CHARLIE PUTH
|COBALT / WARNER
|10
|-3
|HUMAN
|RAG’N’BONE MAN
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|11
|-1
|WAY DOWN WE GO
|KALEO
|COBALT / WARNER
|12
|+4
|HOW LONG
|CHARLIE PUTH
|COBALT / WARNER
|13
|-2
|HIM & I
|G-EAZY & HALSEY
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|14
|–
|BREATHE
|JAX JONES ft. INA WROLDSEN
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|15
|-3
|REGGAETON LENTO (REMIX)
|CNCO & LITTLE MIX
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|16
|-3
|LOVE ON THE BRAIN
|RIHANNA
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|17
|+1
|ROCKABYE
|CLEAN BANDIT ft. SEAN PAUL & ANNE-MARIE
|COBALT / WARNER
|18
|-1
|FINESSE (REMIX)
|BRUNO MARS ft. CARDI B
|COBALT / WARNER
|19
|+1
|SUBEME LA RADIO
|ENRIQUE IGLESIAS ft. DESCEMER BUENO, ZION & LENNOX
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|20
|-1
|ROCKSTAR
|POST MALONE ft. 21 SAVAGE
|MINOS EMI / UNIVERSAL