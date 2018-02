Πώς διαμορφώνεται το διεθνές Airplay Chart;

Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της εβδομάδας στο ξένο ρεπερτόριο.

Η κορυφή

«Havana oh na na», τραγουδά η Camila Cabello με την υπέροχη φωνή της στην πιο απρόσμενη έκπληξη της σεζόν, σε διεθνές και σε τοπικό επίπεδο.

Το απολαυστικό «Havana» παραμένει επικεφαλής της κατάταξης για πέμπτη εβδομάδα συνολικά και η νεαρή Κουβανο-Μεξικανή τραγουδίστρια καθιερώνεται στις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού.

Ταυτόχρονα, έχει αρχίσει να μεταδίδεται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας το επόμενο single της Camila Cabello, το «Never Be The Same».

Νέες Είσοδοι

Η Ελλάδα αγκαλιάζει ξανά τον Jax Jones, το νέο ευρωπαϊκό φαινόμενο της dance μουσικής.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το «You Don’t Know Me» με τη συμμετοχή της RAYE, που είχε ανέβει έως το Top 10 του διεθνούς Airplay Chart, ο Βρετανός DJ και μουσικός παραγωγός επέστρεψε με άλλη μία επιτυχία.

Το ακαταμάχητο «Breathe» με τη Νορβηγίδα τραγουδίστρια – τραγουδοποιό Ina Wroldsen («How Deep Is Your Love») εκτινάσσεται 17 θέσεις και εισέρχεται δυναμικά στην κορυφαία εικοσάδα.

5η Εβδομάδα (29/01 – 04/02/2018)

Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector

ΘΕΣΗ ΤΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 – HAVANA CAMILA CABELLO SONY MUSIC / FEELGOOD 2 – WISH I KNEW YOU THE REVIVALISTS MINOS EMI / UNIVERSAL 3 – SIGN OF THE TIMES HARRY STYLES SONY MUSIC / FEELGOOD 4 – PERFECT ED SHEERAN COBALT / WARNER 5 – DUSK TILL DAWN ZAYN ft. SIA SONY MUSIC / FEELGOOD 6 +1 SHAPE OF YOU ED SHEERAN COBALT / WARNER 7 +1 FEEL IT STILL PORTUGAL. THE MAN SONY MUSIC / FEELGOOD 8 +1 HUMAN RAG’N’BONE MAN SONY MUSIC / FEELGOOD 9 -3 NEW RULES DUA LIPA COBALT / WARNER 10 – ATTENTION CHARLIE PUTH COBALT / WARNER 11 – REGGAETON LENTO (REMIX) CNCO & LITTLE MIX SONY MUSIC / FEELGOOD 12 – WAY DOWN WE GO KALEO COBALT / WARNER 13 +3 HIM & I G-EAZY & HALSEY SONY MUSIC / FEELGOOD 14 – HOW LONG CHARLIE PUTH COBALT / WARNER 15 -3 WILD THOUGHTS DJ KHALED ft. RIHANNA & BRYSON TILLER SONY MUSIC / FEELGOOD 16 +17 BREATHE JAX JONES ft. INA WROLDSEN MINOS EMI / UNIVERSAL 17 +2 ROCKSTAR POST MALONE ft. 21 SAVAGE MINOS EMI / UNIVERSAL 18 -3 LOVE ON THE BRAIN RIHANNA MINOS EMI / UNIVERSAL 19 -1 SUBEME LA RADIO ENRIQUE IGLESIAS ft. DESCEMER BUENO, ZION & LENNOX SONY MUSIC / FEELGOOD 20 -3 ROCKABYE CLEAN BANDIT ft. SEAN PAUL & ANNE-MARIE COBALT / WARNER