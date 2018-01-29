Πώς διαμορφώνεται το διεθνές Airplay Chart;
Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της εβδομάδας στο ξένο ρεπερτόριο.
Η κορυφή
Η Camila Cabello συνεχίζει να μας ταξιδεύει στη μακρινή Αβάνα μέσα στην καρδιά του χειμώνα.
Το «Havana«, το απολαυστικό τραγούδι που εκτόξευσε την ατομική καριέρα της νεαρής τραγουδίστριας με φανατικό πλέον ελληνικό κοινό, διατηρεί τα ηνία του Top 20 για τέταρτη εβδομάδα, εκ των οποίων οι τρεις είναι συνεχόμενες.
Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχει το αμερικανικό «Billboard», το «Havana» έχει παραμείνει επιπλέον στην πρώτη θέση των «Digital Songs Sales» της Ελλάδας για εννέα συνεχείς εβδομάδες.
Νέες είσοδοι
Στην κατάταξη επανέρχεται το «Subeme La Radio» του Enrique Iglesias, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα δισκογραφικά με το νέο single «El Baño».
Την κορυφαία εικοσάδα αντικρίζει για έκτη μη συνεχόμενη εβδομάδα το «rockstar» του Post Malone με τη συμμετοχή του 21 Savage, ένα τραγούδι που κυριάρχησε στην κορυφή του ελληνικού Spotify για τον εντυπωσιακό αριθμό των 16 διαδοχικών εβδομάδων.
4η Εβδομάδα (22 – 28/01/2018)
Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector
|ΘΕΣΗ
|ΤΑΣΗ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|1
|–
|HAVANA
|CAMILA CABELLO
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|2
|–
|WISH I KNEW YOU
|THE REVIVALISTS
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|3
|–
|SIGN OF THE TIMES
|HARRY STYLES
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|4
|+1
|PERFECT
|ED SHEERAN
|COBALT / WARNER
|5
|-1
|DUSK TILL DAWN
|ZAYN ft. SIA
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|6
|+2
|NEW RULES
|DUA LIPA
|COBALT / WARNER
|7
|–
|SHAPE OF YOU
|ED SHEERAN
|COBALT / WARNER
|8
|+2
|FEEL IT STILL
|PORTUGAL. THE MAN
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|9
|–
|HUMAN
|RAG’N’BONE MAN
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|10
|-4
|ATTENTION
|CHARLIE PUTH
|COBALT / WARNER
|11
|+7
|REGGAETON LENTO (REMIX)
|CNCO & LITTLE MIX
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|12
|–
|WAY DOWN WE GO
|KALEO
|COBALT / WARNER
|13
|-2
|WILD THOUGHTS
|DJ KHALED ft. RIHANNA & BRYSON TILLER
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|14
|-1
|HOW LONG
|CHARLIE PUTH
|COBALT / WARNER
|15
|+2
|LOVE ON THE BRAIN
|RIHANNA
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|16
|–
|HIM & I
|G-EAZY & HALSEY
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|17
|+2
|ROCKABYE
|CLEAN BANDIT ft. SEAN PAUL & ANNE-MARIE
|COBALT / WARNER
|18
|+5
|SUBEME LA RADIO
|ENRIQUE IGLESIAS ft. DESCEMER BUENO, ZION & LENNOX
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|19
|+3
|ROCKSTAR
|POST MALONE ft. 21 SAVAGE
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|20
|-5
|ANYWHERE
|RITA ORA
|COBALT / WARNER