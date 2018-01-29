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Πώς διαμορφώνεται το διεθνές Airplay Chart;

Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της εβδομάδας στο ξένο ρεπερτόριο.

Η κορυφή

Η Camila Cabello συνεχίζει να μας ταξιδεύει στη μακρινή Αβάνα μέσα στην καρδιά του χειμώνα.

Το «Havana«, το απολαυστικό τραγούδι που εκτόξευσε την ατομική καριέρα της νεαρής τραγουδίστριας με φανατικό πλέον ελληνικό κοινό, διατηρεί τα ηνία του Top 20 για τέταρτη εβδομάδα, εκ των οποίων οι τρεις είναι συνεχόμενες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχει το αμερικανικό «Billboard», το «Havana» έχει παραμείνει επιπλέον στην πρώτη θέση των «Digital Songs Sales» της Ελλάδας για εννέα συνεχείς εβδομάδες.

Νέες είσοδοι

Στην κατάταξη επανέρχεται το «Subeme La Radio» του Enrique Iglesias, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα δισκογραφικά με το νέο single «El Baño».

Την κορυφαία εικοσάδα αντικρίζει για έκτη μη συνεχόμενη εβδομάδα το «rockstar» του Post Malone με τη συμμετοχή του 21 Savage, ένα τραγούδι που κυριάρχησε στην κορυφή του ελληνικού Spotify για τον εντυπωσιακό αριθμό των 16 διαδοχικών εβδομάδων.

4η Εβδομάδα (22 – 28/01/2018)
Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector

ΘΕΣΗ ΤΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1 HAVANA CAMILA CABELLO SONY MUSIC / FEELGOOD
2 WISH I KNEW YOU THE REVIVALISTS MINOS EMI / UNIVERSAL
3 SIGN OF THE TIMES HARRY STYLES SONY MUSIC / FEELGOOD
4 +1 PERFECT ED SHEERAN COBALT / WARNER
5 -1 DUSK TILL DAWN ZAYN ft. SIA SONY MUSIC / FEELGOOD
6 +2 NEW RULES DUA LIPA COBALT / WARNER
7 SHAPE OF YOU ED SHEERAN COBALT / WARNER
8 +2 FEEL IT STILL PORTUGAL. THE MAN SONY MUSIC / FEELGOOD
9 HUMAN RAG’N’BONE MAN SONY MUSIC / FEELGOOD
10 -4 ATTENTION CHARLIE PUTH COBALT / WARNER
11 +7 REGGAETON LENTO (REMIX) CNCO & LITTLE MIX SONY MUSIC / FEELGOOD
12 WAY DOWN WE GO KALEO COBALT / WARNER
13 -2 WILD THOUGHTS DJ KHALED ft. RIHANNA & BRYSON TILLER SONY MUSIC / FEELGOOD
14 -1 HOW LONG CHARLIE PUTH COBALT / WARNER
15 +2 LOVE ON THE BRAIN RIHANNA MINOS EMI / UNIVERSAL
16 HIM & I G-EAZY & HALSEY SONY MUSIC / FEELGOOD
17 +2 ROCKABYE CLEAN BANDIT ft. SEAN PAUL & ANNE-MARIE COBALT / WARNER
18 +5 SUBEME LA RADIO ENRIQUE IGLESIAS ft. DESCEMER BUENO, ZION & LENNOX SONY MUSIC / FEELGOOD
19 +3 ROCKSTAR POST MALONE ft. 21 SAVAGE MINOS EMI / UNIVERSAL
20 -5 ANYWHERE RITA ORA COBALT / WARNER
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