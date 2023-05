Foo Fighters: Ακούστε το δυναμικό νέο τραγούδι «Under You»

Το δεύτερο single από το επερχόμενο νέο άλμπουμ των Foo Fighters.

Οι Foo Fighters αποκαλύπτουν το επιθετικά μελωδικό punk τραγούδι «Under You», που σίγουρα θα το τραγουδήσει δυνατά το κοινό στις επερχόμενες συναυλίες του συγκροτήματος.

Το «Under You» είναι το δεύτερο single από το νέο άλμπουμ των Foo Fighters, με τίτλο «But Here We Are», το οποίο θα κυκλοφορήσει από τις Roswell / RCA Records / Sony Music στις 2 Ιουνίου.

Το πρώτο single από το άλμπουμ ήταν το «Rescued», το οποίο έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές.

«Οι Foo Fighters δεν ακούστηκαν ποτέ πιο ζωντανοί», έγραψε το Consequence και Vulture σχολίασε ότι είναι «ένα από τα πιο συναισθηματικά τραγούδια των Foos», ενώ το Revolver πρόσθεσε για το «Rescued» ότι «προσφέρει όλα όσα έχουν μάθει και αγαπήσει οι θαυμαστές».

Το «Under You», το οποίο χαρακτηρίζεται από τον phased ήχος της κιθάρας και έναν ζωηρό ρυθμό, μπορεί να θυμίσει στους ακροατές παλαιότερο τραγούδι των Foo Fighters όπως το «Generator» ή το «Breakout» από το «There Is Nothing Left To Lose».

Το «But Here We Are» είναι το πρώτο άλμπουμ των Foo Fighters μετά τον αιφνίδιο θάνατο του ντράμερ τους Taylor Hawkins στην Μπογκοτά της Κολομβίας τον Μάρτιο του 2022.

Την παραγωγή του άλμπουμ επιμελήθηκαν οι Foo Fighters και ο Greg Kurstin, ο οποίος είχε αναλάβει τα δύο προηγούμενα άλμπουμ του συγκροτήματος, το «Concrete and Gold» του 2017 και το «Medicine At Midnight» του 2021.

Το «But Here We Are» περιέχει 10 τραγούδια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων, από την οργή και τη θλίψη μέχρι τη γαλήνη και την αποδοχή και τα αμέτρητα ενδιάμεσα σημεία.

«Κάποιος είπε ότι δεν θα ξαναδώ ποτέ το πρόσωπό σου / Ένα κομμάτι μου δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι αλήθεια / Φωτογραφίες μας να μοιραζόμαστε τραγούδια και τσιγάρα / Έτσι θα σε φαντάζομαι», τραγουδά ο Dave Grohl στο «Under You» και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αναφέρεται κάποιον άλλο εκτός από τον Taylor Hawkins.

Όποιο και αν είναι το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το τραγούδι, λείπει τρομερά στον Dave Grohl: «Υπάρχουν στιγμές που χρειάζομαι κάποιον / Υπάρχουν στιγμές που νιώθω ότι δεν έχω κανέναν / Μερικές φορές απλά δεν ξέρω τι να κάνω / Υπάρχουν ημέρες που δεν μπορώ να θυμηθώ / Υπάρχουν ημέρες που διαρκούν για πάντα / Κάποια μέρα θα ξεκολλήσω από εσένα».

Επιπλέον, οι Foo Fighters θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή 21 Μαΐου ένα δωρεάν παγκόσμιο streaming event, με τίτλο «Preparing Music for Concerts», που θα περιλαμβάνει «πρώτες εκτελέσεις νέων τραγουδιών, υλικό από τα παρασκήνια και μερικές εκπλήξεις», σύμφωνα με ανάρτηση του συγκροτήματος.

Το livestream θα φιλοξενηθεί στα 606 Studios των Foo Fighters και θα ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας μέσω του Veeps.

Οι Foo Fighters επιστρέφουν παράλληλα στις συναυλίες για πρώτη φορά μετά το θάνατο του Taylor Hawkins και ξεκινούν τη νέα περιοδεία τους στις 24 Μαΐου από το Gilford του New Hampshire. Το όνομα του μουσικού που θα πάρει θέση πίσω από τα ντραμς του συγκροτήματος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.