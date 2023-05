Οι Foo Fighters μαθαίνουν πώς να λένε αντίο με το επικό δεκάλεπτο τραγούδι «The Teacher»

Ο τελευταίος προπομπός του νέου άλμπουμ των Foo Fighters.

Οι Foo Fighters παρουσιάζουν το επικό δεκάλεπτο τραγούδι «The Teacher» μαζί με μία μοναδική ταινία μικρού μήκους.

Το «The Teacher» είναι το τέταρτο τραγούδι που μοιράζονται οι Foo Fighters από το νέο άλμπουμ τους, με τίτλο «But Here We Are» το οποίο θα κυκλοφορήσει από τις Roswell Records / Columbia Records / Sony Music στις 2 Ιουνίου.

Το «The Teacher» συμπληρώνει την αρχέγονη κραυγή του «Rescued», το γλυκόπικρο punk/pop rock του «Under You» και τη γαλήνια dream pop ατμόσφαιρα του «Show Me How» παρουσιάζοντας μία τολμηρή νέα διάσταση της ηχητικής ταυτότητας των Foo Fighters.

Διαφήμιση

Είναι το μεγαλύτερο τραγούδι που έχει ηχογραφήσει το συγκρότημα και αναμφισβήτητα το πιο σύντομα δέκα λεπτά στην ιστορία της ροκ.

Το «The Teacher» ξεκινά με μία διακριτική εισαγωγή από τον Dave Grohl και την κιθάρα, ενώ ακολουθεί ένα κρεσέντο μέχρι το ρεφρέν, πριν την ολοκλήρωση του τραγουδιού με μία καταιγιστική ηχητική υπερφόρτωση.

«Μου έδειξες πώς να αναπνέω, αλλά ποτέ δεν μου έδειξες πώς να λέω αντίο / Μου έδειξες πώς να υπάρχω, αλλά ποτέ δεν μου έδειξες πώς να λέω αντίο / Κάθε σελίδα που γυρίζει, είναι ένα μάθημα που μαθαίνεται με τον καιρό / Μου έδειξες πώς να αναπνέω, αλλά ποτέ δεν μου έδειξες πώς να λέω αντίο», τραγουδά ο Dave Grohl.

Το «The Teacher» είναι ένα ροκ έπος με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχει κάνει το συγκρότημα στο παρελθόν, όμως μπορείς αμέσως να καταλάβεις ότι είναι ένα τραγούδι των Foo Fighters.

Σε άλλα ανεξερεύνητα εδάφη για τους Foo Fighters μέχρι σήμερα, το «The Teacher» συνοδεύει μία ταινία μικρού μήκους σε σκηνοθεσία του multimedia artist Tony Oursler.

Ο Oursler είναι γνωστός από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 για το σύνολο της δουλειάς του που περιλαμβάνει videos, εγκαταστάσεις, performances και έργα γλυπτικής και ζωγραφικής.

Υπέπεσε στην αντίληψη των Foo Fighters μέσω της συνεργασίας του με τον David Bowie, και συγκεκριμένα με το video clip για το τραγούδι – ορόσημο «Where Are We Now?» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2013.

Η συνεργασία που προέκυψε είναι μία όμορφα αποπροσανατολιστική σειρά από συναισθηματικές μη γραμμικές εικόνες που ξεπερνούν τα όρια του χρόνου και του χώρου στην αφήγηση της αινιγματικής ιστορίας του «Δασκάλου».

Αν το «The Teacher» είναι οι Foo Fighters όπως δεν τους έχετε ακούσει ποτέ, η οπτικοποίηση του Tony Oursler είναι σίγουρα οι Foo Fighters όπως δεν τους έχετε δει ποτέ πριν.