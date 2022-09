Οι Foo Fighters ανακοινώνουν συναυλίες – αφιέρωμα στον Taylor Hawkins

Οι Foo Fighters θα τιμήσουν τη μνήμη του Taylor Hawkins με δύο συναυλίες με τη συμμετοχή εκλεκτών καλεσμένων.

Τα μέλη των Foo Fighters, Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear και Rami Jaffee, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με την οικογένεια του Taylor Hawkins για να γιορτάσουν τη ζωή, τη μουσική και την αγάπη του εκλιπόντος ντράμερ με δύο ιδιαίτερες συναυλίες.

Ως μία από τις πιο αξιοσέβαστες και αγαπημένες προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής, ο Taylor Hawkins με το απαράμιλλο ταλέντο και τη γοητευτική προσωπικότητά του έγινε αγαπητός σε εκατομμύρια θαυμαστές, συναδέλφους, φίλους και συναδέλφους μουσικούς θρύλους σε όλο τον κόσμο.

Ο πρόωρος θάνατός του στις 25 Μαρτίου σκόρπισε βαθιά θλίψη σε εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, αλλά και μουσικούς που ο ίδιος ο Taylor Hawkins θεωρούσε είδωλα.

Στις δύο συναυλίες με τον τίτλο «Taylor Hawkins Tribute Concerts» θα συμμετάσχουν αρκετοί από αυτούς τους καλλιτέχνες, η οικογένεια Hawkins και, φυσικά, οι φίλοι του Foo Fighters, για να τιμήσουν τη μνήμη του και την κληρονομιά του ως παγκόσμιο είδωλο της ροκ.

Οι συνεργάτες του Taylor Hawkins και οι καλλιτέχνες από τους οποίους άντλησε έμπνευση θα παίξουν τα τραγούδια που ερωτεύτηκε και που ο ίδιος έφερε στη ζωή.

Οι δύο συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στις 3 Σεπτεμβρίου στο στάδιο Wembley του Λονδίνου και στις 27 Σεπτεμβρίου στο «The Kia Forum» στο Λος Άντζελες. Οι καλλιτέχνες και οι μουσικοί που θα εμφανιστούν σε κάθε συναυλία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο Taylor Hawkins εντάχθηκε στους Foo Fighters το 1997 και εμφανίστηκε για πρώτη φορά με το συγκρότημα στην περιοδεία για την προώθηση του δεύτερου άλμπουμ του, «The Colour & The Shape».

Έκανε το δισκογραφικό του ντεμπούτο με τους Foo Fighters με τον δίσκο «There Is Nothing Left To Lose» το 1999.

Ο Taylor Hawkins συμμετείχε σε όλα τα επόμενα άλμπουμ των Foo Fighters, συμπεριλαμβανομένων των «One By One», «In Your Honor» (το πρώτο άλμπουμ των Foo Fighters στο οποίο ανέλαβε χρέη τραγουδιστή στο τραγούδι «Cold Day In The Sun»), «Echoes», «Silence», «Patience & Grace», «Wasting Light», «Sonic Highways», «Concrete & Gold» (όπου επίσης εμφανίστηκε ως τραγουδιστής στο τραγούδι «Sunday Rain») και «Medicine at Midnight».

Ως μέλος των Foo Fighters, ο Taylor Hawkins κέρδισε 15 βραβεία Grammy και έγινε μέλος του Rock & Roll Hall of Fame. Έζησε και αγάπησε τη μουσική σε ακόρεστο βαθμό, τόσο με τους Foo Fighters όσο και με τα πολυάριθμα σόλο και παράλληλα εγχειρήματα και συνεργασίες του.

Ο Taylor Hawkins πέθανε σε ηλικία 50 ετών στις 25 Μαρτίου στην Μπογκοτά της Κολομβίας, όπου βρισκόταν σε περιοδεία με τους Foo Fighters. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία του θανάτου του.