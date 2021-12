Foo Fighters: Τα πρώτα πλάνα από την κωμική ταινία τρόμου «Studio 666»

Η νέα ταινία των Foo Fighters θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

Οι Foo Fighters έδωσαν στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα από την επερχόμενη κωμική ταινία τρόμου «Studio 666».

Στην ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος, πρωταγωνιστούν όλα τα μέλη της μπάντας, οι Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett και Rami Jaffee, καθώς και ηθοποιοί όπως οι Whitney Cummings, Leslie Grossman, Jenna Ortega και άλλοι.

Η ταινία «Studio 666» ακολουθεί τους Foo Fighters καθώς μετακομίζουν σε μια έπαυλη στο Encino της Καλιφόρνια που είναι «βουτηγμένη στη μακάβρια ιστορία του rock and roll» για να ηχογραφήσουν ένα νέο άλμπουμ. Μόλις φτάσουν, όμως, ο Dace Grohl «βρίσκεται αντιμέτωπος με υπερφυσικές δυνάμεις που απειλούν τόσο την ολοκλήρωση του άλμπουμ όσο και τις ζωές των μελών της μπάντας».

Έμπνευση για τη δημιουργία της ταινίας αποτέλεσαν οι εμπειρίες που έζησαν οι Foo Fighters όταν εγκαταστάθηκαν σε μία «στοιχειωμένη έπαυλη» για να ηχογραφήσουν το τελευταίο άλμπουμ τους, «Medicine At Midnight».

Στο βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων με τα πρώτα πλάνα του «Studio 666», οι Foo Fighters παίζουν μουσική πριν μπουν σε ένα ανατριχιαστικό στούντιο για να ηχογραφήσουν.

Στη συνέχεια, ο Dave Grohl εμφανίζεται ως δαίμονας, έχοντας μαύρα μάτια, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος εμφανίζονται μέσα σε ένα στούντιο μαζί με φαντάσματα, δαίμονες και ένα πλήθος τεράτων που μοιάζουν με ζόμπι.

Η ταινία βασίζεται σε μια ιστορία του Dave Grohl, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Jeff Buhler και Rebecca Hughes.

Τη σκηνοθεσία του «Studio 666» έχει αναλάβει ο BJ McDonnell, ο οποίος περιέγραψε την ταινία ως «έναν τέλειο συνδυασμό όλων των πραγμάτων που αγαπώ, ροκ, τρόμος και κωμωδία, όλα δεμένα μαζί σε μια πολύ συναρπαστική κινηματογραφική ταινία».

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που συνεργάστηκα με τους Foo Fighters για να δημιουργήσουμε μια old-school ταινία. Έχουν περάσει χρόνια από τότε που είδαμε κάτι σαν το “Help!” των Beatles, το “Head” των Monkees ή το “Meets the Phantom of the Park” των KISS», συνέχισε..

«Πάρτε αυτή τη διασκέδαση των old school ταινιών με συγκροτήματα των δεκαετιών του ’60 και του ’70, ανακατέψτε την με τρόμο και το “Studio 666” γεννιέται! Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα ενωθούν το κοινό του κινηματογράφου και της μουσικής και θα απολαύσουν την ταινία μας», εξήγησε ο σκηνοθέτης.

Το «Studio 666» θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ενώ η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας στις διεθνείς αγορές θα επιβεβαιωθεί σύντομα.