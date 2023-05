Foo Fighters: Ο Dave Grohl τραγουδά μαζί με την κόρη του Violet στο «Show Me How»

Ο Dave Grohl τραγουδά μαζί με τη 17χρονη κόρη του Violet στο νέο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ των Foo Fighters.

Οι Foo Fighters παρουσιάζουν το νέο τραγούδι «Show Me How» καθώς μπαίνουν στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του ενδέκατου άλμπουμ τους.

Το «Show Me How» είναι ο τρίτος προπομπός της νέας δισκογραφικής δουλειάς Foo Fighters, με τίτλο «But Here We Are», ποθ αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις Roswell Records / RCA Records / Sony Music στις 2 Ιουνίου.

Στο τραγούδι συμμετέχει η κόρη του Dave Grohl, η 17χρονη Violet Grohl.

Διαφήμιση

Το «Show Me How» είναι ένα γαλήνιο dream pop τραγούδι που δεν θυμίζει σχεδόν τίποτα από όσα έχουν κυκλοφορήσει οι Foo Fighters μέχρι σήμερα και δημιουργεί μία έντονη αντίθεση με τα δύο προηγούμενα singles του άλμπουμ, το «Rescued» και το «Under You».

Οι στίχοι του «Show Me How» αναφέρονται στην απουσία ενός αγαπημένου ανθρώπου, στο ίδιο μοτίβο με το «Rescued» και το «Under You», δημιουργώντας αναπόφευκτα συνδέσεις με τον θάνατο του ντράμερ του συγκροτήματος, Taylor Hawkins, σε ηλικία 50 ετών τον Μάρτιο του 2022.

«Δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα / Σε ακούω δυνατά και καθαρά / Θα φροντίσω τα πάντα, από εδώ και πέρα», τραγουδά ο Dave Grohl.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Οι Foo Fighters αφιερώνουν το νέο άλμπουμ τους στον Taylor Hawkins και τη μητέρα του Dave Grohl

Το visualizer που συνοδεύει το «Show Me How» σκηνοθέτησε ο Tim Kellner.

Ο Dave Grohl και η κόρη του Violet συνεργάστηκαν για πρώτη φορά δισκογραφικά το 2021 όταν κυκλοφόρησαν μία διασκευή του τραγουδιού «Nausea» του punk rock συγκροτήματος X για το ντοκιμαντέρ «What Drives Us».

Αφού οι Foo Fighters ανακοίνωσαν ότι ο Josh Freese θα είναι ο νέος ντράμερ τους κατά τη διάρκεια μίας livestream πρόβας, πραγματοποίησαν την πρώτη συναυλία τους μετά τον θάνατο του Taylor Hawkins στο Gilford του New Hampshire την Τετάρτη 24 Μαΐου.

Οι Foo Fighters παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά τέσσερα τραγούδια από το «But Here We Are» – αλλά όχι το «Show Me How»: το πρώτο single «Rescued», το «Under You», το «Nothing At All» και το ομώνυμο τραγούδι «But Here We Are».

Επίσης, η Violet Grohl ανέβηκε στη σκηνή για το «Shame Shame» και οι Foo Fighters έπαιξαν για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια το «Cold Day In The Sun», με τον Dave Grohl να αποτίει φόρο τιμής στον εκλιπόντα Taylor Hawkins.

«Ο Taylor έγραψε αυτό το τραγούδι, το τραγουδούσαμε μαζί. Θα το τραγουδήσω γι’ αυτόν απόψε», είπε ο frontman του συγκροτήματος στο κοινό.