Οι Foo Fighters κυκλοφορούν το single «Shame Shame» και ανακοινώνουν άλμπουμ

Το «Shame Shame» είναι το πρώτο single από το νέο άλμπουμ των Foo Fighters.

Οι Foo Fighters εμφανίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο «Saturday Night Live», όπου παρουσίασαν ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τον τίτλο «Shame Shame».

Οικοδεσπότης του τελευταίου επεισοδίου για τη δημοφιλή αμερικανική εκπομπή ήταν ο καλός φίλος του συγκροτήματος, ο ηθοποιός και stand-up κωμικός Dave Chappelle.

Μετά την προβολή του «Saturday Night Live», το «Shame Shame» των Foo Fighters κυκλοφόρησε επίσημα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Παράλληλα με το μεγάλο rock & roll πάρτι που έστησε στο Studio 8H του NBC στο Rockfeller Plaza, η μπάντα του Dave Grohl ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειά της.

Το δέκατο άλμπουμ των Foo Fighters θα έχει τον τίτλο «Medicine At Midnight» και θα κυκλοφορήσει από τις Roswell Records / RCA Records / Sony Music στις 5 Φεβρουαρίου 2021.

Το «Medicine At Midnight» θα περιέχει εννέα τραγούδια σε παραγωγή του καταξιωμένου Greg Kurstin, ηχοληψία του Darrell Thorp και μίξη του Mark «Spike» Stent.

Η προπαραγγελία έχει ξεκινήσει για όλες τις εκδόσεις στις οποίες θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ, μεταξύ των οποίων χρωματιστά (μαύρο, πορτοκαλί και μπλε) βινύλια περιορισμένης έκδοσης.

Το «Medicine At Midnight» έρχεται σχεδόν τριάμισι χρόνια μετά το άλμπουμ «Concrete and Gold» του 2017, το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία και χάρισε στους Foo Fighters το βραβείο Grammy για το «Καλύτερο Rock Τραγούδι» με το «Run».

Το tracklist του άλμπουμ «Medicine At Midnight»

1. Making a Fire

2. Shame Shame

3. Cloudspotter

4. Waiting on a War

5. Medicine at Midnight

6. No Son of Mine

7. Holding Poison

8. Chasing Birds

9. Love Dies Young