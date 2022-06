Foo Fighters: Queen, Liam Gallagher και Miley Cyrus στις συναυλίες – αφιέρωμα στον Taylor Hawkins

Οι Brian May και Roger Taylor των Queen, ο Liam Gallagher, ο Gene Simmons, η Alanis Morissette και η Miley Cyrus συγκαταλέγονται στο πλήθος των καλλιτεχνών θα συμμετάσχουν στις δύο συναυλίες – αφιέρωμα στον εκλιπόντα ντράμερ Taylor Hawkins των Foo Fighters στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες.

Οι Foo Fighters θα δώσουν δύο συναυλίες στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου στις 3 Σεπτεμβρίου και στο «Kia Forum» στο Λος Άντζελες στις 27 Σεπτεμβρίου για να τιμήσουν τον «αγαπημένο τους συνεργάτη», ο οποίος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών στις 25 Μαρτίου.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση, στις δύο συναυλίες με τον τίτλο «Taylor Hawkins Tribute Concerts» θα συμμετάσχουν αρκετοί από τους καλλιτέχνες που ο ίδιος ο Taylor θεωρούσε είδωλα, η οικογένειά του και, φυσικά, οι φίλοι του Foo Fighters, για να τιμήσουν τη μνήμη του και την κληρονομιά του ως παγκόσμιο είδωλο της ροκ.

Οι συνεργάτες του Taylor Hawkins και οι καλλιτέχνες από τους οποίους άντλησε έμπνευση θα παίξουν τα τραγούδια που ερωτεύτηκε και που ο ίδιος έφερε στη ζωή.

Την Τετάρτη (15 Ιουνίου), δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα πάρουν μέρος στις δύο συναυλίες.

London! Please welcome the first wave of special guests to join The Taylor Hawkins Tribute Concerts! More to be announced soon.

Tickets on sale Friday 17 June at 9am local time. pic.twitter.com/6vsdo2n5js

— Foo Fighters (@foofighters) June 15, 2022