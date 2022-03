Foo Fighters: Πέθανε ο ντράμερ Taylor Hawkins σε ηλικία 50 ετών

Ο Taylor Hawkins βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στην Μπογκοτά της Κολομβίας – Οι Foo Fighters ακύρωσαν τις συναυλίες τους

Πέθανε σε ηλικία 50 ετών ο Taylor Hawkins, ντράμερ των Foo Fighters επί σειρά ετών.

Η σοκαριστική είδηση ανακοινώθηκε μέσα από τους λογαριασμούς του συγκροτήματος στα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να αναφέρεται η αιτία θανάτου.

«Η οικογένεια των Foo Fighters είναι συντετριμμένη από την τραγική και πρόωρη απώλεια του αγαπημένου μας Taylor Hawkins. Το μουσικό του πνεύμα και το μεταδοτικό του γέλιο θα ζουν για πάντα με όλους μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι Foo Fighters ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστούν το βράδυ της Παρασκευής στην Μπογκοτά της Κολομβίας, στο πλαίσιο του «Festival Estéreo Picnic», ενός ετήσιου ροκ φεστιβάλ που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στη Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με τα τοπικά δελτία ειδήσεων, ο ντράμερ βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στην Μπογκοτά. Το συγκρότημα φέρεται να ακύρωσε τις υπόλοιπες συναυλίες της περιοδείας του στη Νότια Αμερική.

«Δεν υπάρχει ακόμη πόρισμα σχετικά με την αιτία θανάτου», σύμφωνα με ανακοίνωση της μητροπολιτικής αστυνομίας της Μπογκοτά, όπως αναφέρει η El Tiempo και άλλα μέσα. «Σύμφωνα με τις εκδοχές όσων γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση, θα μπορούσε να σχετίζεται με χρήση ναρκωτικών ουσιών».

Παρά το γεγονός ότι ο Taylor Hawkins έπαιζε στο ίδιο συγκρότημα με έναν από τους πιο διάσημους ντράμερ στην ιστορία της ροκ, τον frontman Dave Grohl, ο Hawkins έγινε ένας πολύ αγαπητός μουσικός στους Foo Fighters, με την ελεγχόμενη μανία του να τροφοδοτεί χαρακτηριστικές επιτυχίες του συγκροτήματος όπως το «Everlong» του 1997, το «All My Life» του 2002 και το «The Pretender» του 2007.

Ήταν επίσης η δεύτερη πιο προβεβλημένη φυσιογνωμία του συγκροτήματος, με την χαρακτηριστική εμφάνισή του από τη Δυτική Ακτή και τη χαλαρή συμπεριφορά του να τον καθιστούν ένα φυσικό αντίβαρο στον Dave Grohl που μεγάλωσε στην Ουάσινγκτον και γαλουχήθηκε με το punk.

Ο Taylor Hawkins εντάχθηκε στους Foo Fighters το 1997, μετά από ένα πέρασμα από την μπάντα της Alanis Morissette στην περιοδεία «Can’t Not» για το «Jagged Little Pill». Με τη Morissette να ηχογραφεί το νέο άλμπουμ της και τον τότε ντράμερ των Foo Fighters, William Goldsmith, να εγκαταλείπει το συγκρότημα κατά τη διάρκεια ενός καυγά με τον παραγωγό τους Gil Norton, ο Taylor Hawkins άρπαξε την ευκαιρία να ενταχθεί στο συγκρότημα.

Το πρώτο του άλμπουμ με τους Foo Fighters ήταν το πολυπλατινένιο «The Colour and the Shape», το οποίο εδραίωσε τη θέση του στο συγκρότημα.

Ο Hawkins θα πέρασε τα επόμενα 25 χρόνια ως ντράμερ των Foo Fighters, συνεισφέροντας επίσης περιστασιακά κιθάρα και πιάνο στις ηχογραφήσεις τους. Τραγούδησε ακόμη και σε ορισμένα τραγούδια του συγκροτήματος – κυρίως σε b-sides και διασκευές, αλλά και στο χιλιοτραγουδισμένο «Cold Day In The Sun» του «In Your Honor» το 2005.

Το 2006, δημιούργησε το side project Taylor Hawkins and the Coattail Riders. Υπήρξε frontman και ντράμερ του σχήματος, το οποίο κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ με συμμετοχές από κορυφαίους αστέρες. Ένωσε επίσης τις δυνάμεις του με τον κιθαρίστα των Jane’s Addiction, Dave Navarro και τον μπασίστα Chris Chaney για να σχηματίσουν το supertrio NHC, το οποίο κυκλοφόρησε μια σειρά από singles το 2021 και το EP «Intakes & Outtakes» νωρίτερα φέτος.

Ο Taylor Hawkins εντάθηκε μαζί με τους Foo Fighters στο Rock and Roll Hall of Fame το 2021, την πρώτη χρονιά που το συγκρότημα απέκτησε το δικαίωμα.

«Οι καρδιές μας συμπάσχουν με τη σύζυγο, τα παιδιά και την οικογένειά του και ζητάμε να αντιμετωπιστεί η ιδιωτική τους ζωή με απόλυτο σεβασμό σε αυτές τις αφάνταστα δύσκολες στιγμές», συνεχίζει η ανακοίνωση του συγκροτήματος.