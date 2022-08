Οι Foo Fighters κυκλοφορούν το καταιγιστικό thrash metal τραγούδι «March Of The Insane»

Το «March Of The Insane» συμπεριλαμβάνεται στη νέα ταινία «Studio 666» των Foo Fighters.

Οι Foo Fighters κυκλοφόρησαν με το ψευδώνυμο Dream Widow ένα νέο καταιγιστικό thrash metal τραγούδι με τίτλο «March Of The Insane».

Το «March Of The Insane» συμπεριλαμβάνεται στην κωμική ταινία τρόμου «Studio 666», η οποία ακολουθεί τους Foo Fighters καθώς εγκαθίστανται σε μια στοιχειωμένη έπαυλη στο Encino της Καλιφόρνια για να ηχογραφήσουν το δέκατο άλμπουμ τους, «Medicine At Midnight».

«Η υπόθεση της ταινίας είναι ότι μετακομίζουμε σε αυτό το σπίτι, έχω δημιουργικό αδιέξοδο, δεν έχω καθόλου έμπνευση, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα», εξήγησε ο Dave Grohl μιλώντας στον «The Howard Stern Show».

«Και ανακαλύπτω τελικά αυτό το ανατριχιαστικό υπόγειο. Και μπαίνω στο υπόγειο, βρίσκω αυτή την μαγνητοταινία από μία μπάντα που έκανε ηχογραφήσεις εκεί πριν από 25 χρόνια. Και υπάρχει αυτό το τραγούδι που, αν ηχογραφηθεί και ολοκληρωθεί, ο δαίμονας στο σπίτι απελευθερώνεται και τότε γίνεται χαμός», συνέχισε.

Ο Dave Grohl δήλωσε ότι το τραγούδι που ηχογραφούν οι Foo Fighters στην ταινία είναι ένα «heavy metal έπος» με τίτλο που προέρχεται από «κάποια λατινοαμερικάνικη σαχλαμάρα».

Αλλά το «March Of The Insane» το ερμηνεύουν οι Dream Widow, το άτυχο συγκρότημα που βρήκε τον θάνατο από τα χέρια του δαιμονισμένου τραγουδιστή του.

«Και ερχόμαστε 25 χρόνια αργότερα για να ηχογραφήσουμε, χωρίς να έχουμε ιδέα τι συνέβη εκεί πριν από 25 χρόνια και αρχίζω να κυριεύομαι από το πνεύμα του τύπου και το πνεύμα του σπιτιού», περιέγραψε στη συνέχεια ο Dave Grohl.

«Αλλά αυτό το τραγούδι, το “March Of The Insane”, είναι το χαμένο τραγούδι τους. Αυτό είναι το τραγούδι που ετοίμαζαν πριν τους δολοφονήσει ο τραγουδιστής τους», πρόσθεσε.

Ο Dave Grohl εξήγησε επίσης γιατί η ταινία «Studio 666» δεν περιλαμβάνει μουσική από το πραγματικό άλμπουμ των Foo Fighters, το «Medicine At Midnight», το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2021 και ηχογραφήθηκε στην ίδια έπαυλη στην οποία διαδραματίζεται η ταινία.

«Αρχικά, επρόκειτο να κυκλοφορήσουν την ίδια στιγμή», διευκρίνισε στον Howard Stern.

«Και γι’ αυτό το λόγο λέγαμε σε όλους: “Ναι, μόλις τελειώσαμε τη δημιουργία ενός δίσκου σε αυτό το στοιχειωμένο σπίτι, ήταν εντελώς τρελό”. Ακούγαμε φωνές στην ηχογράφηση από το Pro Tools. Γυρίζαμε πίσω, οι καρέκλες κουνιόντουσαν και στήναμε κάμερες και βλέπαμε αυτά τα πράγματα», συνέχισε.

«Βασικά τα λέγαμε όλα αυτά ώστε την ημέρα που θα κυκλοφορούσε ο δίσκος, να κυκλοφορήσει και αυτή η ταινία τρόμου. Αλλά ο προγραμματισμός ανατράπηκε από την πανδημία», σημείωσε.

Το «Studio 666» θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών στις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας στις διεθνείς αγορές θα ανακοινωθεί σύντομα.