Foo Fighters: Ο Jason Sudeikis είναι ο αντι-Ted Lasso στο video του «Love Dies Young»

Ο Jason Sudeikis υποδύεται στο νέο music video των Foo Fighters έναν προπονητή εκ διαμέτρου αντίθετο από τον αξιαγάπητο Ted Lasso.

Οι Foo Fighters κυκλοφορούν το απολαυστικό μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Love Dies Young», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Dave Grohl.

Το τραγούδι αποτελεί το επικό φινάλε του άλμπουμ «Medicine At Midnight» των Foo Fighters που κυκλοφόρησε από τις Roswell Records / RCA Records / Sony Music τον Φεβρουάριο και παίρνει τη σκυτάλη από τα singles «Shame Shame», «No Son Of Mine», «Waiting On A War» και «Making A Fire»,

Το «Love Dies Young» κάνει επιπλέον αίσθηση ως το νεότερο μουσικό βίντεο των Foo Fighters που οδηγεί το συγκρότημα σε αχαρτογράφητα νερά, με τον αγαπημένο (τηλεοπτικό) προπονητή της Αμερικής, Jason Sudeikis, να δίνει το παρών για να βεβαιωθεί ότι όλα θα πάνε καλά.

Το βίντεο ξεκινά με έναν δίλεπτο μονόλογο που εκφωνεί ο πρωταγωνιστής του «Ted Lasso», Jason Sudeikis, ο οποίος, σε αντίθεση με τον αξιαγάπητο προπονητή ποδοσφαίρου της επιτυχημένης σειράς του Apple TV+, αυτή τη φορά υποδύεται έναν απαιτητικό προπονητή κολύμβησης, που επιπλήττει την ομάδα του, λέγοντας: «Έχω δει διάρροια με μεγαλύτερη συνέπεια!».

Μετά τη μακροσκελή εισαγωγή, η ομάδα συγχρονισμένης κολύμβησης, που αποτελείται από κολυμβήτριες που έχουν τα πρόσωπα των Foo Fighters πάνω στο σώμα τους, μπαίνουν στην πισίνα για το νούμερό τους. Τα πράγματα κυλούν ομαλά μέχρι που προκαλείται χάος στην πισίνα.

Πρόσφατα οι Foo Fighters ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν τη δική τους κωμική ταινία τρόμου, με τίτλο «Studio 666», στην οποία πρωταγωνιστούν και έξι μέλη του συγκροτήματος, Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett και Rami Jaffee, καθώς και επιτυχημένοι ηθοποιοί όπως οι Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega και Jeff Garlin.

Η ταινία «Studio 666» θα προβληθεί σε 2.000 και πλέον κινηματογραφικές αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ενώ οι ημερομηνίες της προβολής της στις διεθνείς αγορές θα ανακοινωθούν αργότερα.

Τον περασμένο μήνα, οι Foo Fighters εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame με την κλάση του 2021 και ένωσαν τις δυνάμεις τους στη σκηνή της εκδήλωσης, στο Κλίβελαντ του Οχάιο με τον Paul McCartney, ο οποίος είχε μιλήσει νωρίτερα στην τελετή για το συγκρότημα.