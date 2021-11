«Studio 666»: Οι Foo Fighters γύρισαν τη δική τους κωμική ταινία τρόμου

Η ταινία προσφέρει μια φανταστική εκδοχή της παραμονής των Foo Fighters σε μια «στοιχειωμένη» έπαυλη.

Οι Foo Fighters γύρισαν μία νέα κωμωδία τρόμου με τίτλο «Studio 666», η οποία θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες τον Φεβρουάριο του 2022.

Στην επερχόμενη ταινία θα πρωταγωνιστήσουν και τα έξι μέλη των Foo Fighters, οι Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett και Rami Jaffee.

Η ταινία βασίζεται σε μια ιστορία του frontman του συγκροτήματος, Dave Grohl, ενώ τη σκηνοθεσία έχει επιμεληθεί ο σκηνοθέτης του «Hatchet III», BJ McDonnell. Τα δικαιώματα του «Studio 666» απέκτησε η Open Road Films.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία προσφέρει μια φανταστική εκδοχή των γεγονότων που συνέβησαν όταν το συγκρότημα εγκαταστάθηκε σε μια στοιχειωμένη έπαυλη στο Encino του Λος Άντζελες για να ηχογραφήσει το δέκατο άλμπουμ του, «Medicine at Midnight», το οποίο κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Φεβρουάριο.

«Μετά από δεκαετίες γελοίων μουσικών βίντεο και πολυάριθμων μουσικών ντοκιμαντέρ στο ενεργητικό μας, ήταν επιτέλους καιρός να πάμε στο επόμενο επίπεδο… Μια κωμική ταινία τρόμου μεγάλου μήκους», δηλώνει ο Dave Grohl.

«Όπως τα περισσότερα πράγματα των Foo, το «Studio 666» ξεκίνησε με μια τραβηγμένη ιδέα που εξελίχθηκε σε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόμασταν. Γυρίστηκε στο ίδιο σπίτι όπου ηχογραφήσαμε το τελευταίο μας άλμπουμ, «Medicine at Midnight» (σας είπαμε ότι αυτό το μέρος ήταν στοιχειωμένο!) και θέλαμε να αναβιώσουμε την κλασική μαγεία που είχαν όλες οι αγαπημένες μας rock & roll ταινίες, αλλά με μια ανατροπή: ξεκαρδιστικό αιματοκύλισμα που τα σπάει», συνεχίζει.

«Και τώρα, με τη βοήθεια του Tom Ortenberg και της ομάδας της Open Road Films, μπορούμε επιτέλους να αποκαλύψουμε αυτό το μυστικό, αφού το κρατούσαμε καλά κρυμμένο για δύο χρόνια. Ετοιμαστείτε να γελάσετε, να ουρλιάξετε και να χτυπήσετε το κεφάλι σας στο ποπ κορν σας. Το «Studio 666» θα σας τσακίσει», τονίζει.

Το σενάριο του «Studio 666» υπογράφουν οι Jeff Buhler και Rebecca Hughes, ενώ στην ταινία θα εμφανιστούν επίσης οι Jeff Garlin, Will Forte, Whitney Cummings.

Ο σκηνοθέτης BJ McDonnell σχολιάζει: «Το “Studio 666” είναι ένας τέλειος συνδυασμός όλων των πραγμάτων που αγαπώ. Ροκ, τρόμος και κωμωδία, όλα μαζί δεμένα σε μια πολύ συναρπαστική κινηματογραφική ταινία. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που συνεργάστηκα με τους Foo Fighters για να δημιουργήσουμε μια ταινία της παλιάς σχολής “Band” Έχουν περάσει χρόνια από τότε που είδαμε κάτι σαν το “Help!” των Beatles, το “The Monkees Head” ή το “KISS Meets the Phantom of the Park”».

«Την τελευταία δεκαετία είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με τους Foo Fighters σε μια ποικιλία σπουδαίων projects», αναφέρουν οι παραγωγοί John Ramsay και James A. Rota και προσθέτουν: «Είτε πρόκειται για ταινίες – ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές ή μουσικά βίντεο, πάντα φέρνουν το σπουδαίο ταλέντο τους και τη θρυλική αίσθηση του χιούμορ τους».