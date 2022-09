Οι Foo Fighters θα βραβευθούν με το πρώτο «Global Icon Award» των MTV VMA 2021

Στο πιο διάσημο ρεφρέν που έγραψε ποτέ, στο «Everlong», ο Dave Grohl αναρωτιόταν «αν όλα θα μπορούσαν ποτέ να μοιάζουν τόσο αληθινά για πάντα».

Σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, οι Foo Fighters έχουν ξεπεράσει την ταπεινή ταμπέλα του rock συγκροτήματος και έχουν γίνει ηγεμόνες της rock που σύντομα θα ενταχθούν στο Rock and Roll Hall of Fame, κατά την πρώτη χρονιά που ήταν επιλέξιμοι.

Ωστόσο νωρίτερα, στα MTV Video Music Awards 2021, οι Foo Fighters θα τιμηθούν με το πρώτο «Global Icon Award» της διοργάνωσης, το οποίο αποτελεί για χρόνια ένα από τα σημαντικότερα βραβεία στα MTV EMA.

Τα MTV Video Music Awards 2021 αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι το βραβείο «Global Icon Award» θα τιμήσει ένα συγκρότημα του οποίου η απαράμιλλη καριέρα και ο συνεχής αντίκτυπος και επιρροή έχουν διατηρήσει ένα μοναδικό επίπεδο παγκόσμιας επιτυχίας στη μουσική και όχι μόνο.

Τα VMA θα τιμήσουν τα παγκόσμια είδωλα που έχουν αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στο μουσικό τοπίο και συνεχίζουν να επηρεάζουν, να εμπνέουν και να εξελίσσονται.

Οι Foo Fighters θα προστεθούν σε μια εντυπωσιακή λίστα παλαιότερων βραβευθέντων με το «Global Icon Award» όπως οι Queen, Whitney Houston, Eminem, Green Day, U2 και άλλοι.

🚨 BREAKING NEWS 🚨@FooFighters will receive the Global Icon Award at this year's #VMAs

Witness History in the Making. Sunday, September 12 on @MTV 🌎🤘 pic.twitter.com/uOKDRi4jRm

— Video Music Awards (@vmas) August 19, 2021