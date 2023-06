Οι Foo Fighters κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «But Here We Are»

Το νέο άλμπουμ των Foo Fighters είναι μία όμορφη γιορτή της αδελφικότητας και μία οδυνηρή εξερεύνηση της απώλειας.

Μετά από μία χρονιά με συγκλονιστικές απώλειες, προσωπική ενδοσκόπηση και γλυκόπικρες αναμνήσεις, οι Foo Fighters του Dave Grohl κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ τους «But Here We Are».

Το «But Here We Are» είναι μία βάναυσα ειλικρινής και συναισθηματικά ωμή απάντηση σε όλα όσα αντιμετώπισαν οι Foo Fighters τον τελευταίο έτος, μετά τον τραγικό θάνατο του ντράμερ τους Taylor Hawkins.

Αυτό το άλμπουμ είναι μία απόδειξη των θεραπευτικών δυνάμεων της μουσικής, της φιλίας και της οικογένειας.

Το θαρραλέο, πληγωμένο και αδιαπραγμάτευτα αυθεντικό «But Here We Are» περιέχει 10 τραγούδι που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων, από την οργή και τη θλίψη μέχρι τη γαλήνη και την αποδοχή και τα αμέτρητα ενδιάμεσα σημεία.

Οι Foo Fighters ανέβασαν στα ύψη την προσμονή των θαυμαστών τους για την κυκλοφορία του «But Here We Are» με την αρχέγονη κραυγή του «Rescued», το γλυκόπικρο punk/pop rock του «Under You», τη γαλήνια dream pop ατμόσφαιρα του «Show Me How», στο οποίο ο Dave Grohl τραγουδά μαζί με την κόρη του Violet και το δεκάλεπτο rock έπος του «The Teacher».

Σε παραγωγή του Greg Kurstin και των Foo Fighters, το «But Here We Are» είναι ταυτόχρονα το 11ο άλμπουμ των Foo Fighters και το πρώτο κεφάλαιο της νέας ζωής του συγκροτήματος.

Το «But Here We Are» επιστρέφει ηχητικά στην αφέλεια του ντεμπούτου των Foo Fighters το 1995, αλλά παράλληλα διαπνέεται από δεκαετίες ωριμότητας και βάθους.

Είναι ο ήχος των αδελφών που βρίσκουν καταφύγιο στη μουσική που τους ένωσε εξαρχής πριν από 28 χρόνια, μία διαδικασία που ήταν τόσο θεραπευτική όσο και μία συνέχιση της ζωής.

Το «But Here We Are» είναι αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας του Dave Grohl, Virginia και του Taylor Hawkins. Στο οπισθόφυλλο φέρει τη λιτή αφιέρωση: «Για τη Virginia και τον Taylor».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αντίκτυπος του θανάτου του Taylor Hawkins είναι διάχυτος σε όλο το άλμπουμ. Οι Foo Fighters έκαναν αυτό που ένιωσαν ότι έπρεπε να κάνουν μετά από μία σπαρακτική απώλεια και δημιούργησαν το καλύτερο άλμπουμ τους εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Το «But Here We Are» είναι μία όμορφη και δυνατή γιορτή της αδελφικότητας και μία σκληρή και οδυνηρή εξερεύνηση της απώλειας – που υπενθυμίζει τη θεραπευτική και ενωτική δύναμη της μουσικής.

Ακούστε επίσης το άλμπουμ στο Spotify.