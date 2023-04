Foo Fighters: Ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «But Here We Are» και κυκλοφορούν το single «Rescued»

Η ζωή συνεχίζεται για τους Foo Fighters.

Μετά από μία χρονιά με συγκλονιστικές απώλειες, προσωπική ενδοσκόπηση και γλυκόπικρες αναμνήσεις, οι Foo Fighters του Dave Grohl επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ «But Here We Are».

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει από τις Roswell Records / RCA Records / Sony Music στις 2 Ιουνίου σε CD, LP και κασέτα.

Το «But Here We Are» είναι μία βάναυσα ειλικρινής και συναισθηματικά ωμή απάντηση σε όλα όσα αντιμετώπισαν οι Foo Fighters τον τελευταίο έτος, μετά τον τραγικό θάνατο του ντράμερ τους Taylor Hawkins.

Αυτό το άλμπουμ είναι μία απόδειξη των θεραπευτικών δυνάμεων της μουσικής, της φιλίας και της οικογένειας.

Το θαρραλέο, πληγωμένο και αδιαπραγμάτευτα αυθεντικό «But Here We Are» ανοίγει με το lead single «Rescued», που μόλις κυκλοφόρησε.

Το «Rescued» είναι το πρώτο από τα 10 τραγούδια του «But Here We Are» που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων, από την οργή και τη θλίψη μέχρι τη γαλήνη και την αποδοχή και τα αμέτρητα ενδιάμεσα σημεία.

Σε παραγωγή του Greg Kurstin και των Foo Fighters, το «But Here We Are» είναι ταυτόχρονα το 11ο άλμπουμ των Foo Fighters και το πρώτο κεφάλαιο της νέας ζωής του συγκροτήματος.

Το «But Here We Are» επιστρέφει ηχητικά στην αφέλεια του ντεμπούτου των Foo Fighters το 1995, αλλά παράλληλα διαπνέεται από δεκαετίες ωριμότητας και βάθους. Είναι ο ήχος των αδελφών που βρίσκουν καταφύγιο στη μουσική που τους ένωσε εξαρχής πριν από 28 χρόνια, μία διαδικασία που ήταν τόσο θεραπευτική όσο και μία συνέχιση της ζωής.

Οι Foo Fighters δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τον ντράμερ που θα αντικαταστήσει τον Taylor Hawkins, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 50 ετών στις 25 Μαρτίου 2022 στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στην Μπογκοτά της Κολομβίας, ενώ το συγκρότημα βρισκόταν σε περιοδεία στη Νότια Αμερική.

Το συγκρότημα ακύρωσε τις υπόλοιπες συναυλίες της περιοδείας του για το 2022, αλλά επανενώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 για να διοργανώσει δύο συναυλίες-αφιέρωμα στον Taylor Hawkins σε Λονδίνο και Λος Άντζελες.

Οι Foo Fighters ανακοίνωσαν πρόσφατα μία σειρά συναυλιών για το 2023, συμπεριλαμβανομένης μίας headlining εμφάνισης στο Ohana Festival του Eddie Vedder στο Dana Point της Καλιφόρνια την 1η Οκτωβρίου.

Το τελευταίο άλμπουμ των Foo Fighters ήταν το «Medicine At Midnight» που κυκλοφόρησε το 2021 και χάρισε στο συγκρότημα τρία βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για το Καλύτερο Rock Άλμπουμ.

Το tracklist του «But Here We Are»

1. Rescued

2. Under You

3. Hearing Voices

4. But Here We Are

5. The Glass

6. Nothing At All

7. Show Me How

8. Beyond Me

9. The Teacher

10. Rest