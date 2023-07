Οι Foo Fighters ακύρωσαν τη συναυλία τους για την Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι λόγω «απρόβλεπτης ιατρικής ανάγκης»

Οι Foo Fighters αναγκάστηκαν να ακυρώσουν την προγραμματισμένη συναυλία τους στο Yas Marina Circuit στο Άμπου Ντάμπι για το τέλος της σεζόν της Formula 1 την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου λόγω «απρόβλεπτης ιατρικής ανάγκης».

Το συγκρότημα επρόκειτο να εμφανιστεί ζωντανά μετά την ολοκλήρωση του συγκλονιστικού, αλλά και αμφιλεγόμενου, αγώνα για το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, στον οποίο ο οδηγός της Red Bull, Max Verstappen, προσπέρασε τον Lewis Hamilton της Mercedes στον τελευταίο γύρο για να αρπάξει τη νίκη στο πρωτάθλημα.

Οι διοργανωτές της μουσικής εκδήλωσης επιβεβαίωσαν ότι οι Foo Figthers «δεν ήταν σε θέση να ταξιδέψουν» λόγω «απρόβλεπτης ιατρικής ανάγκης», αλλά δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιατρικό πρόβλημα.

«Το συγκρότημα ζητά συγγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή απογοήτευση προκάλεσε αυτή η απροσδόκητη τροπή των γεγονότων», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε εκ μέρους των Foo Figthers.

Όπως σημειώνει το AP, η εφημερίδα «The National», που συνδέεται με το κράτος των Εμιράτων, αναφέρει ότι ο διοργανωτής John Lickrish δήλωσε ότι ένα μέλος των Foo Fighters μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από αεροδρόμιο του Σικάγο, όπου το συγκρότημα είχε κάνει στάση καθ’ οδόν προς το Άμπου Ντάμπι.

«Το management του συγκροτήματος μου είπε ότι μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο ένα μέλος της μπάντας έπρεπε να μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Σικάγο», δήλωσε ο Lickrish στην εφημερίδα.

«Η άμεση αντίδρασή μου ήταν να δω αν το συγκεκριμένο πρόσωπο και το συγκρότημα ήταν καλά. Στη συνέχεια, η κατάσταση με συγκλόνισε πραγματικά, επειδή η ομάδα των Foo Fighters ήταν ήδη εδώ στο Άμπου Ντάμπι. Η συναυλία είχε στηθεί, ακόμη και ο εξοπλισμός του συγκροτήματος είχε φτάσει», εξήγησε.

Η τελευταία συναυλία των Foo Fighters ήταν στο Φρέσνο της Καλιφόρνια την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου. Στη θέση του συγκροτήματος εμφανίστηκαν στο Yas Marina Circuit ο Martin Garrix και ο DJ Snake.

Due to unforeseen medical circumstances, the @foofighters will not perform at the #AbuDhabiGP #Yasalam after-race concert on Sun. 12 Dec.

A statement from the Foo Fighters: The band apologizes for any inconvenience or disappointment caused by this unexpected turn of events. pic.twitter.com/6r5BruX23B

— Yas Marina Circuit (@ymcofficial) December 11, 2021