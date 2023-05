Οι Foo Fighters αφιερώνουν το νέο άλμπουμ τους στον Taylor Hawkins και τη μητέρα του Dave Grohl

Το πρώτο άλμπουμ των Foo Fighters μετά τον θάνατο του Taylor Hawkins θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο.

Το νέο άλμπουμ των Foo Fighters με τίτλο «But Here We Are», είναι αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας του Dave Grohl, Virginia και του Taylor Hawkins.

Το άλμπουμ φέρει στο οπισθόφυλλο τη λιτή αφιέρωση «Για τη Virginia και τον Taylor».

Η αφιέρωση δόθηκε στη δημοσιότητα σε μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram το στούντιο γραφικών τεχνών Morning Breath Inc. από τη Νέα Υόρκη, το οποίο συνεργάστηκε με τους Foo Fighters για τον σχεδιασμό των φυσικών εκδόσεων του νέου άλμπουμ τους.

Διαφήμιση

Η Morning Breath Inc. έγραψε: «Είναι πάντα τιμή μας να συνεργαζόμαστε με τους Foo Fighters. Αυτό είναι το σχέδιο για το νέο άλμπουμ τους “But Here We Are”. Σίγουρα ήταν μία νέα κατεύθυνση για εμάς, καθώς εξερευνήσαμε τον μινιμαλισμό και νέες τεχνικές εκτύπωσης λευκού πάνω σε λευκό».

Ο Taylor Hawkins, ο επί ήταν επί σειρά ετών ντράμερ των Foo Fighters, πέθανε στις 25 Μαρτίου 2022 σε ηλικία 50 ετών, ενώ βρισκόταν με το συγκρότημα στην Μπογκοτά της Κολομβίας για μία εμφάνιση σε ένα τοπικό φεστιβάλ.

Οι Foo Fighters ακύρωσαν αμέσως όλες τις συναυλίες τους και πήραν τον χρόνο τους για να πενθήσουν για την απώλεια του συνάδελφου τους, προτού τελικά επιστρέψουν στη σκηνή το περασμένο φθινόπωρο για ένα δύο συναυλίες – αφιέρωμα στον Taylor Hawkins στο Λονδίνο και το Λος Άντζελες.

Στις αρχές του νέου έτους, οι Foo Fighters εξέδωσαν μία δήλωση που αποκάλυπτε την πρόθεσή τους να συνεχίσουν ως συγκρότημα μετά τον θάνατο του Taylor Hawkins.

«Γνωρίζουμε επίσης ότι εσείς, οι θαυμαστές, σημαίνατε τόσα πολλά για τον Taylor όσο σήμαινε και εκείνος για εσάς. Και ξέρουμε ότι όταν σας ξαναδούμε -και θα το κάνουμε σύντομα- θα είναι εκεί με το πνεύμα του μαζί με όλους μας κάθε βράδυ», εξήγησε το συγκρότημα.

Ο θάνατος της 84χρονης μητέρας του Dave Grohl, Virginia Grohl, αποκαλύφθηκε από την εγγονή της Violet κατά τη διάρκεια μίας ζωντανής μετάδοσης που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το περασμένο καλοκαίρι.

Οι Foo Fighters έχουν μοιραστεί δύο από τα δέκα τραγούδια του νέου άλμπουμ τους «But Here We Are», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου από τις Roswell / Columbia Records Sony Music.

Το νέο single «Under You», που κυκλοφόρησε αυτήν την εβδομάδα και διαδέχθηκε το πρόσφατο «Rescued», πραγματεύεται τη βαριά απώλεια και τη βαθιά θλίψη.

«Νομίζω ότι το ξεπερνάω / Αλλά δεν υπάρχει τρόπος να το ξεπεράσω», αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού, αλλά και: «Κάποιος είπε ότι δεν θα ξαναδώ ποτέ το πρόσωπό σου / Ένα κομμάτι μου δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι αλήθεια».

Οι Foo Fighters επιμελήθηκαν την παραγωγή του νέου άλμπουμ τους «But Here We Are» μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη τους Greg Kurstin (Adele, Sia, Pink).