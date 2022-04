Οι Fontaines D.C. κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Skinty Fia»

Το «Skinty Fia» είναι μία ιρλανδική φράση που μεταφράζεται στα ελληνικά ως «η καταδίκη του ελαφιού».

Οι Fontaines D.C. κυκλοφορούν το τρίτο άλμπουμ τους, «Skinty Fia».

Τον περασμένο μήνα, οι Fontaines D.C. κυκλοφόρησαν το ομώνυμο τραγούδι «Skinty Fia», το οποίο γνώρισε διεθνή αποδοχή και μαζί με τα δύο τελευταία singles, «I Love You» και «Jackie Down The Line», δημιούργησαν ευρύτατο ενθουσιασμό για το τρίτο άλμπουμ της μπάντας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η αγαπημένη ιρλανδική μπάντα, που πρόσφατα πήρε το τρόπαιο του Καλύτερου Συγκροτήματος στον Κόσμο στα BandLab NME Awards του 2022, κυκλοφόρησε το τελευταίο single, το «Roman Holiday», μία έντονη πρόγευση του νέου υλικού της.

Στο «Roman Holiday» ο frontman Grian Chatten αναλογίζεται τις εμπειρίες του από τη μετακόμιση στο Λονδίνο και την ενσωμάτωσή του στην πόλη ως Ιρλανδός της τοπικής διασποράς.

Στο single οι Fontaines D.C. εμβαθύνουν περισσότερο στα καίρια θέματα του άλμπουμ που πραγματεύονται την ταυτότητα και το συναίσθημα του ανήκειν, με τους στίχους να εξυμνούν τη συντροφικότητα που συναντά κανείς στην κοινότητα των Ιρλανδών και των φίλων που το συγκρότημα έχει βρει για τον εαυτό του.

Ο Grian Chatten λέει: «Το “Roman Holiday” με κάνει να σκέφτομαι τους πλατιούς δρόμους του βόρειου Λονδίνου το καλοκαίρι και την ανάγκη να τους ανακαλύψω τη νύχτα. Τη συγκίνηση του να είσαι μία παρέα Ιρλανδών στο Λονδίνο με λίγο μυστική γλώσσα και το πρώτο μου διαμέρισμα με την κοπέλα μου».

Το ιρλανδικό γιγάντιο ελάφι είναι ένα είδος που έχει εξαφανιστεί και οι σκέψεις του συγκροτήματος σχετικά με την ιρλανδική ταυτότητα βρίσκονται στο επίκεντρο του «Skinty Fia» (Partisan Records / Liberator Music).

Ενώ το άλμπουμ τους «Dogrel» του 2019, ήταν γεμάτο με στιγμιότυπα από τους χαρακτήρες του Δουβλίνου, όπως ο ταξιτζής στο «Boys In The Better Land» και το «A Hero’s Death» του 2020 κατέγραφε την απομάκρυνση και την αποσύνδεση που ένιωθε η μπάντα καθώς ταξίδευε σε όλο τον κόσμο στις περιοδείες της, οι Fontaines D.C. καταπιάνονται στο «Skinty Fia» με την ιρλανδική ταυτότητά τους εξ αποστάσεως, καθώς δημιουργούν νέες ζωές για τους εαυτούς τους σε άλλα μέρη.

Για ένα συγκρότημα του οποίου η γενέτειρα κυλάει στις φλέβες του, καθώς το «D.C.» στο όνομά του σημαίνει «πόλη του Δουβλίνου», το άλμπουμ βρίσκει τους Fontaines D.C. να προσπαθούν να δώσουν λύση στην ανάγκη να διευρύνουν τους ορίζοντές τους με την αγάπη που εξακολουθούν να νιώθουν για τη γη και τους ανθρώπους που άφησαν πίσω τους.

Εν τω μεταξύ, οι Fontaines D.C. θα πλαισιώσουν τους Nick Cave & The Bad Seeds και τους Mogwai την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του «Release Athens 2022», σε ένα ονειρικό lineup για κάθε μουσικόφιλο.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: