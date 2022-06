Τον περασμένο μήνα, οι Fontaines D.C. παρουσίασαν το δεύτερο τραγούδι από το νέο άλμπουμ τους «Skinty Fia», που θα κυκλοφορήσει στις 22 Απριλίου από την Partisan Records.

Το «I Love You» έτυχε διεθνούς αποδοχής και μαζί με το πρώτο single, «Jackie Down The Line», δημιούργησαν εκτεταμένο ενθουσιασμό για το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος.

Σήμερα, η αγαπημένη ιρλανδική μπάντα – που κέρδισε πρόσφατα το βραβείο του Καλύτερου Συγκροτήματος στον Κόσμο στα BandLab NME Awards του 2022 – κυκλοφορεί το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ «Skinty Fia», συνοδευόμενο από ένα μουσικό βίντεο.

Το «Skinty Fia» είναι μία ιρλανδική φράση που μεταφράζεται στα αγγλικά ως «η καταδίκη του ελαφιού» και το εξώφυλλο του άλμπουμ απεικονίζει ένα ελάφι, το οποίο έχει αποσπαστεί από το φυσικό του περιβάλλον και έχει εναποτεθεί στο διάδρομο ενός σπιτιού, φωτισμένο από μία τεχνητή κόκκινη λάμψη.

Η φράση, η οποία χρησιμοποιείται για να εκφράσει απογοήτευση ή ενόχληση, αποτέλεσε για τον frontman των Fontaines D.C., τον Grian Chatten, τη σωστή έκφραση των συναισθημάτων του απέναντι στη «μετάλλαξη» της ιρλανδικής κουλτούρας στο εξωτερικό.

This is Skinty Fia. The album we’ve been waiting to share with you for pretty much a year.

Sorry it’s not disco, we lied. It’s an album of terrible lows and even worse highs. We love yous all. Fontaines D.C. xhttps://t.co/jZcEKiUmmb pic.twitter.com/lrgmcFRmUv

— Fontaines D.C. (@fontainesdublin) January 11, 2022