Οι Fontaines D.C. κυκλοφορούν το νέο single «I Love You»

Τον περασμένο μήνα, οι Fontaines D.C. ανακοίνωσαν ότι το τρίτο τους άλμπουμ, με τίτλο «Skinty Fia», θα κυκλοφορήσει στις 22 Απριλίου από την Partisan Records.

Την είδηση ακολούθησε σύντομα η κυκλοφορία του πρώτου single «Jackie Down The Line», ενώ σήμερα δίνεται στη δημοσιότητα το δεύτερο τραγούδι, «I Love You», από το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ.

Ενώ φαινομενικά είναι ένα ερωτικό τραγούδι, το «I Love You» είναι πολυεπίπεδο, ιμπρεσιονιστικό και εμπλουτισμένο με την ένταση που αποτελεί σήμα κατατεθέν των Fontaines D.C.

Μέσα στους φλογερούς στίχους είναι κρυμμένος ένας θρήνος για την Ιρλανδία, με τον frontman του συγκροτήματος, Grian Chatten, να περιγράφει το «I Love You» ως «το πρώτο ανοιχτά πολιτικό τραγούδι που έχουμε γράψει».

Το τραγούδι, γραμμένο από την οπτική γωνία ενός Ιρλανδού που ζει στο εξωτερικό, ξεδιπλώνεται και αποκαλύπτει ένα έντονο συναίσθημα απέχθειας. Οι στίχοι περιγράφουν λεπτομερώς τις ενοχές ενός ανθρώπου που του αρέσει να διασκεδάζει συνέχεια, που έχει μεγάλη προσωπική επιτυχία και αισθάνεται πολιτιστική υπερηφάνεια.

Ταυτόχρονα το «I Love You» αντανακλά βαθιά απογοήτευση και οργή για το σημερινό πολιτικό κλίμα, καθώς και για τις πιο ζοφερές ιστορικές θηριωδίες της χώρας, όπως οι δεκαετίες τραγικής κτηνωδίας στα Μητρικά και Βρεφικά Σπίτια στο Galway: «Αυτό το νησί διοικείται από καρχαρίες με τα κόκαλα των παιδιών κολλημένα στα σαγόνια τους».

Το κινηματογραφικό μουσικό βίντεο για το «I Love You», σε σκηνοθεσία του Sam Taylor, αποτυπώνει την αυξανόμενη ένταση του τραγουδιού. Ο Grian Chatten περπατάει μέσα σε μία γαλήνια, φωτισμένη με κεριά εκκλησία, προτού ερμηνεύσει με ένταση το δεύτερο μισό του τραγουδιού κοιτάζοντας κατευθείαν στην κάμερα με χαρακτηριστική σοβαρότητα.

