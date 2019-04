Ο Φοίβος Δεληβοριάς σε μια μεγάλη συναυλία στο «Gagarin 205» με τα «Τραγούδια του Πεζοδρομίου».

Μετά από τα πέντε εκρηκτικά (και ασφυκτικά γεμάτα) βράδια στο «Κύτταρο», ο Φοίβος Δεληβοριάς και οι συνεργάτες του αποφάσισαν να παίξουν για μία τελευταία φορά στην Αθήνα τα «Τραγούδια του Πεζοδρομίου», υπό μορφή συναυλίας, χωρίς τραπέζια, σε έναν άλλον χώρο με πολύ ισχυρό φορτίο: το «Gagarin 205».

Την Παρασκευή 5 Απριλίου, για ένα και μοναδικό βράδυ, ο Φοίβος θα είναι στο Gagarin με τα τραγούδια του, παλιά και ακυκλοφόρητα (το «Μόνο Ψέματα» ήδη διαδίδεται υπογείως), αλλά και με τραγούδια «αδελφών» του που ξεκινούν κι εκείνοι από το πεζοδρόμιο, αλλά ανεβαίνουν κάπου αλλού (Αγγελάκας, Παυλίδης, Κόρε.Υδρο., Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Χατζηφραγκέτα κ.ά.).

Κάπως έτσι δημιουργείται ένα μεγάλο τραγούδι, σαν μια ανάσα, η πιο προσωπική ίσως ζωντανή στιγμή του τραγουδοποιού.

Μαζί του, οι μόνιμοι διαταραγμένοι και συνταρακτικοί του συνεργάτες Ντούβας, Χριστοδούλου, Παντέλης και Soto, στην πιο δημιουργική τους σύμπραξη, αλλά και το έκτο πλέον μέλος της μπάντας, η Νεφέλη Φασούλη, που με τις ερμηνείες της, έκλεψε την παράσταση στις προηγούμενες εμφανίσεις του Φοίβου.

Ακόμα, ως νεύμα στον πρόωρα χαμένο Νίκο Τριανταφυλλίδη, που έργο του υπήρξε το «Gagarin», θα ακουστεί και το τραγούδι του «The Boy» από την τελευταία ταινία του «Οι Αισθηματίες».

Και το πεζοδρόμιο θα ξηλωθεί και θα χορέψει.



Παρασκευή 5 Απριλίου

Gagarin 205 Live Music Space

Λιοσίων 205, Αθήνα

Tel: +30 2114112500

Ώρα έναρξης: 22:00

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Συντελεστές:

Ηχοληψία: Γιάννης Πετρόλιας

Artwork αφίσας – φωτογραφίες: Δημήτρης Μακρής

Street Art Graffiti αφίσας: «No Land For The Poor» by WD

Management/Οργάνωση παραγωγής: PROSPERO

Τιμές εισιτηρίων: 11€ προπώληση, 13€ στο ταμείο

Προπώληση εισιτηρίων:

TICKET SERVICES

– Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39

– Τηλεφωνικά: 2107234567

– Online: www.ticketservices.gr, public.gr

και στα καταστήματα Public