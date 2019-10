Oι Foals μας καλούν να αντιμετωπίσουμε κατάματα τις προκλήσεις της παρανοϊκής παγκόσμιας.

Οι Foals του Yannis Philippakis κατακτούν την κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η περίοδος του «Everything Not Saved Will Be Lost» πέρα από φιλόδοξη, με μια καμπάνια 7 μηνών και 80 λεπτά μουσικής σε 2 άλμπουμ, είναι και επίσημα η πιο επιτυχημένη για τους Foals, σε καλλιτεχνικό και εμπορικό επίπεδο.

Το Part 2 της νέας δισκογραφικής δουλειάς τους έγινε το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος που ανεβαίνει στο Νο. 1 στο βρετανικό chart.

Oι Foals στο «Everything Will Be Lost – Part 2» (Warner Music) μας καλούν να αντιμετωπίσουμε κατάματα τις προκλήσεις της παρανοϊκής παγκόσμιας πραγματικότητας που όλοι βιώνουμε.

Ο ελληνικής καταγωγής frontman της μπάντας, ο Yannis Philippakis, λέει: «Το Part 2 είναι το πιο έντονο άλμπουμ που έχουμε γράψει ποτέ. Η διέξοδος που ψάχνεις απεγνωσμένα μετά τo ψυχολογικό στραπατσάρισμα που σου προκαλεί το Part 1».

Οι Foals έχουν προταθεί για τρία Mercury Prizes με τους δίσκους «Total Life Forever» (2010), «Holy Fire» (2013) και «Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1» (2019), για ένα Ivor Novello με το τραγούδι «Spanish Sahara» (2010), για δύο BRIT Awards και ένα iHeartRadio Music Award, ενώ έχουν κερδίσει τρία NME Awards και δύο Q Awards.

Η σημερινή σύνθεση του συγκροτήματος αποτελείται από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Yannis Philippakis, τον ντράμερ Jack Bevan, τον κιθαρίστα Jimmy Smith και τον κιμπορντίστα Edwin Congreave.