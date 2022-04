Οι Foals κυκλοφορούν το φωτεινό τραγούδι «Looking High»

«Αυτό το τραγούδι είναι μία αναδρομή σε μία πιο ηδονιστική εποχή στη ζωή μου και σε μία πιο αθώα εποχή στην κοινωνία γενικότερα», εξηγεί ο Yannis Philippakis των Foals.

Η προσμονή για το νέο άλμπουμ «Life Is Yours» των Foals συνεχίζει να αυξάνεται μετά την ευρεία αποδοχή που έτυχαν από τους θαυμαστές και τους tastemakers τα πρόσφατα singles τους «2am» και «Wake Me Up».

Το άλμπουμ «Life Is Yours», το οποίο προσφέρει ίσες ποσότητες αισιοδοξίας και απόδρασης από την πραγματικότητα, πρόκειται να αποτελέσει τον διάδοχο του θριαμβευτικού διπλού άλμπουμ «Everything Not Saved Will Be Lost» των Foo Fighters.

Οι Foals δίνουν μία νέα πρόγευση από όσα μπορούμε να περιμένουμε όταν το «Life Is Yours» κυκλοφορήσει στις 17 Ιουνίου από τη Warner Music παρουσιάζοντας το τραγούδι «Looking High».

Το «Looking High» χαρακτηρίζεται από μία πανηγυρική έκρηξη από balearic beats, ηλιόλουστα συνθεσάιζερ, το φαλτσέτο του Yannis Philippakis και κιθάρες που ξεπηδούν από μία εκθαμβωτική disco παρακμή.

Είναι ένα τραγούδι που αναπτύχθηκε πολύ οργανικά, αφού ξεκίνησε ως ένα demo από τον κιθαρίστα Jimmy Smith που είχε μία ατμόσφαιρα που θύμιζε περισσότερο τον Prince. Όταν ο Yannis Philippakis, ο Jimmy Smith και ο ντράμερ Jack Bevan επανενώθηκαν μετά το lockdown, η ενέργειά του τραγουδιού πολλαπλασιάστηκε από τον έντονο ενθουσιασμό του τρίο που για άλλη μία φορά μπορούσαν να παίξουν μαζί ζωντανά στο ίδιο δωμάτιο.

Όπως το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ «Life Is Yours», το «Looking High» ασχολείται με θέματα που αφορούν τη νοσταλγία και την αναγέννηση.

Όπως εξηγεί ο Yannis Philippakis για το «Looking High»: «Είναι μία αναδρομή σε μία πιο ηδονιστική εποχή στη ζωή μου, και σε μία πιο αθώα εποχή στην κοινωνία γενικότερα, πριν από την πανδημία και πριν από την υπαρξιακή απειλή της κλιματικής αλλαγής».

«Διαδραματίζεται σε ένα σοκάκι στην Οξφόρδη με δύο κλαμπ – το “The Cellar” και το “The Wheatsheaf” – στα οποία σύχναζε όλη η νυχτερινή ζωή της πόλης. Αυτό γινόταν προτού τα κλαμπ αρχίσουν να κλείνουν και οι πόλεις μας αρχίσουν να μετατρέπονται σε πιο εταιρικά, αδιάφορα μέρη. Υπάρχει ένα κομμάτι που σε στοιχειώνει η νυχτερινή ζωή που δεν υπάρχει πια», συνεχίζει.

Το «Looking High» είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των πειραματισμών των Foals με τη χρήση διαφορετικών συνδυασμών παραγωγών σε διαφορετικά κομμάτια.

Ο John Hill (Portugal The Man, Florence + The Machine) είναι ο επικεφαλής παραγωγός, σε συμπαραγωγή με τον Miles James και επιπλέον παραγωγή από τον A.K. Paul (συνιδρυτή του Paul Institute με τον αδελφό του Jai Paul). Η μίξη έγινε από τον βραβευμένο με δέκα Grammy, Manny Marroquin (Post Malone, Kanye West, Rihanna).

Οι Foals ανακοινώνουν επίσης ότι το πρώτο τους άλμπουμ, «Antidotes», θα κυκλοφορήσει σε μία επανέκδοση βινυλίου για τον εορτασμό των 14 ετών από την αρχική κυκλοφορία του.

Αυτή η νέα και μοναδική έκδοση θα κατασκευαστεί με τη χρήση ανακυκλωμένων δίσκων βινυλίου – μία διαδικασία που σημαίνει ότι όλα τα αντίτυπα θα έχουν μία κοινή εμφάνιση με μοτίβο μαρμάρου, αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι κάθε δίσκος ξεχωριστά είναι μοναδικός.

Το «Antidotes» ήταν διαθέσιμο σε βινύλιο μόνο μετά την αρχική κυκλοφορία του το 2008, αποτελώντας ένα δυσεύρετο αντικείμενο για τους συλλέκτες.

Η επανέκδοση του βινυλίου «Antidotes» θα κυκλοφορήσει επίσης στις 17 Ιουνίου.

Αργότερα αυτό τον μήνα, οι Foals θα ξεκινήσουν μία νέα περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις sold-out συναυλίες στο «Olympia» του Λονδίνου. Το καλοκαιρινό πρόγραμμά τους περιλαμβάνει μία εμφάνιση σε φεστιβάλ όπως το «Glastonbury», το «Big Weekend» του BBC Radio 1 και το «Latitude».