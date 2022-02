Οι Foals παρουσιάζουν το single «2am» και ανακοινώνουν το άλμπουμ «Life Is Yours»,

Ο δεύτερος προπομπός από το νέο άλμπουμ των Foals του Yannis Philippakis.

Οι Foals παρουσιάζουν το ολοκαίνουργιο single «2am» και αυξάνουν την προσμονή για το νέο άλμπουμ τους «Life Is Yours», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Warner Music αυτό το καλοκαίρι.

Ο frontman του συγκροτήματος, Yannis Philippakis, δηλώνει: «Μουσικά το “2am” είναι ένα από τα πιο pop τραγούδια που έχουμε γράψει. Μιλάει για επαναλαμβανόμενους κύκλους καταστροφικής συμπεριφοράς, με το οποίο νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν, και σίγουρα είναι μία έκφραση αυτού με το οποίο παλεύω».

«Υπάρχει κάτι καταλυτικό στο να εκφράζεις αυτό το συναίσθημα σε αυτή την αισιόδοξη μουσική που έχει την αίσθηση της απελευθέρωσης και την ελπίδα της λύσης», εξηγεί.

Την παραγωγή του «2am» ανέλαβαν ο John Hill (Portugal The Man, Florence + The Machine, Cage The Elephant) και ο Dan Carey (Tame Impala, Fontaines D.C.) και το τραγούδι ηχογραφήθηκε στα Real World Studios, στο στούντιο του Bath και του Carey στο νότιο Λονδίνο. Στη συνέχεια η μίξη έγινε από τον βραβευμένο με δέκα Grammy Manny Marroquin (Post Malone, Kanye West, Rihanna).

Το «2am» χαρακτηρίζεται από την πληθωρική ενέργεια των Foals και τα dance grooves που έκαναν τα τραγούδια «My Number» και «In Degrees» τόσο αγαπημένα στους θαυμαστές τους. Ενώ η ευφορία του εντείνεται από το κλασικό σπινθηροβόλο κιθαριστικό riff των Foals, στους στίχους του υπάρχει – όπως υποδηλώνει και ο τίτλος – η αντίθεση μίας εσωστρεφούς, νυχτερινής μελαγχολίας.

Το «2am» και το «Wake Me Up» προσφέρουν μία πρόγευση από όσα μπορείτε να περιμένετε από το άλμπουμ «Life Is Yours».

Οι Foals, οι οποίοι αποτελούνται από τους Yannis Philippakis, Jimmy Smith και Jack Bevan, ξεκίνησαν να γράφουν το άλμπουμ στον χώρο που κάνουν πρόβες στο Νότιο Λονδίνο, τον καταπιεστικό χειμώνα του 2020 εν μέσω του lockdown.

Ήταν πολύ φυσιολογικό να γράψουν τραγούδια με διάθεση για απόδραση, ορμητική ενέργεια, χαρούμενες μελωδίες και στίχους που ταξιδεύουν τον ακρατή τόσο στον χρόνο όσο στον χώρο.

Δεν ήταν μόνο μία απόδραση από τον περιορισμό της στιγμής, αλλά άνοιξε επίσης ένα παράθυρο σε ένα μέλλον στο οποίο ο κοινός ενθουσιασμός των ζωντανών συναυλιών θα ήταν και πάλι μία πραγματικότητα.

Ενώ το άλμπουμ γράφτηκε τον ζοφερό, ψυχρό χειμώνα, τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν καθώς ο καιρός προχωρούσε στους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες.

Οι Foals προσέγγισαν τη διαδικασία της ηχογράφησης με έναν εντελώς νέο τρόπο, όπως αρμόζει σε ένα άλμπουμ που πραγματεύεται την αναγέννηση. Σε κάθε τραγούδι χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί συνδυασμοί παραγωγών, ηχοληπτών και στούντιο, μία προσέγγιση που δημιούργησε μία μοναδική δημιουργική συνοχή μέσα από μία πληθώρα συνεργατών.