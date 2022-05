Οι Foals γυρίζουν στο «2001» με το νέο τραγούδι τους

«Το “2001” μοιάζει σαν μία καρτ ποστάλ από το παρελθόν», δηλώνει ο Yannis Philippakis των Foals.

Καθώς πλησιάζει η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους «Life Is Yours» στις 17 Ιουνίου, οι Foals αποκαλύπτουν τώρα το single «2001».

Μετά την ολοκλήρωση μίας headline περιοδείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία περιλάμβανε τέσσερις θριαμβευτικές παραστάσεις στο «Olympia» του Λονδίνου μπροστά σε ένα κοινό 40.000 ατόμων, οι Foals πρόκειται να μεταφέρουν τους ηλιόλουστους ήχους του άλμπουμ «Life Is Yours» σε μια σειρά από μεγάλα φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι.

Το «2001» απογειώνει τις disco και funk επιρροές που διαπερνούν τα singles «Wake Me Up», «2am» και «Looking High» που κυκλοφόρησαν προηγουμένως.

Το φαλτσέτο του Yannis Philippakis ανεβαίνει ψηλά ως στον ουρανό στον οποίο αναφέρονται οι πρώτοι στίχοι του τραγουδιού και συνοδεύεται από ένα riff με groove και ακρίβεια και μία εκρηκτική P-funk μπασογραμμή.

Ενώ στο «2001» οι Foals παρουσιάζουν με τόλμη το πιο ηλεκτρισμένο δείγμα του νέου ήχου τους, στιχουργικά το τραγούδι είναι ένας καθαρός προβληματισμός.

Ο Yannis Philippakis λέει: «Το “2001” μοιάζει σαν μία καρτ ποστάλ από το παρελθόν. Είχαμε μετακομίσει στο Μπράιτον εκείνη την εποχή, ήμασταν μία νέα μπάντα και νιώθαμε την πρώτη γεύση της ανεξαρτησίας».

«Τη στιγμή που αποκτάς αυτές τις ελευθερίες, περιβάλλεσαι από πειρασμούς. Οι αναφορές στα ζαχαρωτά της παραλίας και στο ροκ του Μπράιτον συμβολίζουν τα ναρκωτικά και τον ηδονισμό. Το τραγούδι γράφτηκε στα βάθη του χειμώνα της πανδημίας και υπάρχει η επιθυμία να αποδράσεις από τον εγκλωβισμό, τόσο όσον αφορά την πανδημία όσο και την εφηβεία», προσθέτει.

Το μουσικό βίντεο του «2001» μεταφέρει αυτά τα θέματα στην Costa Brava της Ισπανίας και τοποθετεί τη νοσταλγική ατμόσφαιρα του τραγουδιού στο σήμερα.

Δύο νεαροί άνδρες μεταφέρουν τον καναπέ τους από το διαμέρισμά τους για να απολαύσουν τον ήλιο στην παραλία και ακολουθούν σκηνές από την ενηλικίωση που βιώνουν σε κάθε τους κίνηση, από την αβίαστα cool παρέα νεαρών γυναικών που παρακολουθούν τη δυσκολία τους με ψυχρή αδιαφορία μέχρι ένα ζευγάρι που φιλιέται. Όταν ένας από τους άντρες μασουλά ένα γλυκό που όλοι φαίνεται να το τρώνε, η καλοκαιρινή του ημέρα αποκτά μία νέα παραισθησιογόνο διάσταση.

Η μοντερνιστική νοσταλγία του βίντεο εντείνεται από την αισθητική του, μία ξεθωριασμένη παλέτα και ένα πλαίσιο τύπου Polaroid. Η σκηνοθεσία του βίντεο έγινε από τον Esteban (Arca, Peggy Gou) για την εταιρεία δημιουργικής παραγωγής Canada.

Το «2001» το υπογράφουν οι Foals – ο Yannis Philippakis, ο Jack Bevan και ο Jimmy Smith. Είναι ένα από τα πολλά τραγούδια του «Life Is Yours» που επωφελούνται από την πειραματική προσέγγιση της ανάμειξης συνθέσεων διαφορετικών συνεργατών.

Στο «2001», την παραγωγή ανέλαβαν ο A.K. Paul (συνιδρυτής του Paul Institute με τον αδελφό του, Jai Paul) και ο John Hill (Cage The Elephant, Florence + The Machine), ενώ συμπαραγωγή έκανε ο Miles James. Στη συνέχεια, η μίξη έγινε από τον βραβευμένο με δέκα Grammy Manny Marroquin (Post Malone, Kanye West, Rihanna).

Το νέο άλμπουμ «Life Is Yours» των Foals γνωρίζει ήδη πρωτοφανή ζήτηση, καθώς η πανέμορφη έκδοση zoetrope βινυλίου εξαντλήθηκε σε λίγες ημέρες στο σύνολο των 5000 αντιτύπων της.

Μία άλλη εξαιρετική κυκλοφορία για τους γνώστες του βινυλίου και τους συλλέκτες των Foals είναι η πολυαναμενόμενη επανέκδοση βινυλίου του πρώτου τους άλμπουμ, «Antidotes», η οποία θα κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένους δίσκους βινυλίου. Η διαδικασία εξασφαλίζει ότι κάθε αντίτυπο θα είναι μοναδικό. Τόσο το «Life Is Yours» όσο και το «Antidotes» είναι επίσης διαθέσιμα σε ειδικές τιμές ως πακέτο.