Η Florence Welch βοήθησε θαυμάστριά της να πραγματοποιήσει τα όνειρά της και να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη της επί της σκηνής.

Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των Florence + The Machine στο φεστιβάλ «Summer Sessions» που διεξήχθη στο πάρκο Princes Street Gardens του Εδιμβούργου, στη Σκωτία.

Η Florence κάλεσε στη σκηνή την Steph και την Jenny, όπως ήταν τα ονόματα του ζευγαριού, και προλόγισε όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

«Μου ζήτησαν μία πολύ ξεχωριστή χάρη και την πραγματοποιώ», είπε η τραγουδίστρια. «Η Steph θέλει να σε ρωτήσει κάτι», συνέχισε απευθυνόμενη στην Jenny, πριν παραδώσει το μικρόφωνο.

Η Steph είπε στη σύντροφό του, κοιτώντας την μέσα στα μάτια: «Είμαι ερωτευμένη από τη στιγμή που σε γνώρισα. Γνωρίζω ότι το μέλλον θα είναι πάντα αβέβαιο και δύσκολο, αλλά το μόνο που γνωρίζω ότι θέλω Σίγουρα είναι να μεγαλώσουμε μαζί και θα σε αποκαλώ γυναίκα μου.»

Αμέσως μετά η Steph γονάτισε και έκανε πρόταση στην Jenny, η οποία απάντησε θετικά.

Η Florence Welch αφιέρωσε ένα τραγούδι στο ευτυχισμένο ζευγάρι, λέγοντας: «Jenny και Steph σας ευχόμαστε να έχετε τόσο πολλή αγάπη.»

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ ανάρτησαν στο Twitter βίντεο με το ρομαντικό στιγμιότυπο και έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στο ζευγάρι.

A summer of love! An incredible setting with a perfect proposal at @florencemachine this evening 💍🥂Congratulations to the happy couple! You’ve got the love I need to see me through…❤️ pic.twitter.com/bNwtIPUQjl

— Summer Sessions (@SmmrSessions) August 8, 2019