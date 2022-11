Η Florence Welch έσπασε το πόδι της – Ακυρώνει την περιοδεία των Florence + The Machine

Οι Florence + The Machine ανέβαλαν το υπόλοιπο της περιοδείας τους στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς η Florence Welch έσπασε το πόδι της.

Σε μία δήλωση που ανάρτησε στο Instagram, η Florence Welch αποκάλυψε ότι εν αγνοία της πραγματοποίησε τη χθεσινή (18 Νοεμβρίου) συναυλία της στο The O2 Arena του Λονδίνου με σπασμένο το πόδι, ενώ ο τραυματισμός της επιβεβαιώθηκε σήμερα το πρωί αφού υποβλήθηκε σε ακτινογραφία.

Η Florence Welch εξέφρασε την απογοήτευσή της και ανακοίνωσε ότι οι συναυλίεςμ οι οποίες επρόκειτο να συνεχιστούν απόψε με μία δεύτερη συναυλία στο Λονδίνο και να διαρκέσουν μέχρι το τέλος του μήνα, πρόκειται να προγραμματιστούν σε νέες ημερομηνίες το 2023.

«Λυπάμαι πολύ που σας λέω ότι μετά από μία ακτινογραφία φαίνεται ότι χθες βράδυ χόρευα με σπασμένο πόδι», έγραψε η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός.

«Δεν είναι στη φύση μου να αναβάλλω μία συναυλία και σίγουρα όχι μία περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πονάω και όπως γνωρίζουν οι χορευτές, δεν είναι καλή ιδέα να χορεύεις με τραυματισμό. Και μου είπαν να μην εμφανιστώ για να αποφύγω μεγαλύτερη ζημιά», συνέχισε.

«Είμαι συντετριμμένη, καθώς η περιοδεία “Dance Fever” είναι το πιο αγαπημένο μου σόου που έχουμε κάνει. Η επαφή μαζί σας. Τα όμορφα πρόσωπά σας να λάμπουν. Σας αγαπώ τόσο πολύ και ζητώ συγγνώμη από όποιον απογοητεύτηκε. Η καρδιά μου πονάει. Ανυπομονώ να σταθώ ξανά στα πόδια μου και να βρεθώ ξανά στην αγκαλιά σας», πρόσθεσε.

When @florencemachine gives so much she leaves her blood on the stage @o2 pic.twitter.com/MBPaBxA7bK

— Arrondor (@Arrondor) November 18, 2022