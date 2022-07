Η Florence Welch έλαβε τιμητικό πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Τεχνών του Λονδίνου.

Η Welch είχε ξεκινήσει σπουδές καλών τεχνών σε νεότερη ηλικία, αλλά εγκατέλειψε τη σχολή της μετά το πρώτο έτος για να ασχοληθεί με τη μουσική και τους Florence + The Machine.

Στη συγκινητική ομιλία της κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Τεχνών του Λονδίνου που έλαβε χώρα στο «Royal Festival Hall», η Florence Welch δήλωσε υπερήφανη για το τιμητικό πτυχίο μετά την απογοήτευση που της προκάλεσε το γεγονός ότι δεν ολοκλήρωσε τις αρχικές σπουδές της.

Η τραγουδίστρια των Florence + The Machine χρησιμοποίησε επίσης την ομιλία της για να μιλήσει για τη σημασία των τεχνών και για τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητες σήμερα περισσότερο από ποτέ.

«Δεν πίστευα ότι αυτό θα συνέβαινε ποτέ», δήλωσε όταν παρέλαβε το τιμητικό πτυχίο της.

«Όπως μπορείτε να καταλάβετε, είναι μεγάλη τιμή για εμένα. Όπως ίσως γνωρίζετε, γεννήθηκα στο Camberwell και το κολέγιο τέχνης δέσποζε πολύ έντονα στη φαντασία μου, ακόμη και πριν το παρακολουθήσω», συνέχισε.

«Μεγαλώνοντας στο Camberwell, όλοι όσοι θεωρούσα ενδιαφέροντες ή κουλ ή όσοι ήταν στα αγαπημένα μου συγκροτήματα έδειχναν να έχουν πάει στο Camberwell Arts College. Αλλά προς μεγάλη απογοήτευση της μητέρας μου, που ήταν και η ίδια υποστηρίκτρια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πήγα κατευθείαν μετά το σχολείο για να δουλέψω στο πλησιέστερο μπαρ», περιέγραψε.

«Αντί να κάνω αίτηση σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, ήθελα απλώς να μπω σε ένα συγκρότημα, αλλά σε εκείνο το σημείο της ζωής μου δεν υπήρχε πραγματικά κανένα συγκρότημα. Ήταν σχεδόν φανταστικό και υπήρχε απλώς πολύ ποτό. Μετά από ένα χρόνο από αυτό και νιώθοντας όλο και πιο χαμένη, προσπάθησα να κάνω αίτηση σε κολέγιο τέχνης», θυμήθηκε.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που με πήραν. Πρέπει να πω ότι χωρίς εκείνο τον χώρο για να δημιουργήσω και να ονειρευτώ σε εκείνο το πρώτο έτος και χωρίς τη δομή και το άσυλο που μου παρείχε, δεν θα ήμουν η καλλιτέχνιδα που είμαι σήμερα», τόνισε.

Η Florence Welch είπε στη συνέχεια ότι σταμάτησε για ένα χρόνο τις σπουδές της μετά το πρώτο έτος για να δει αν το συγκρότημά της «θα πήγαινε κάπου».

«Ήμουν πάντα απίστευτα λυπημένη που δεν ολοκλήρωσα το πτυχίο μου, οπότε δεν μπορώ να σας πω τι σημαίνει αυτό για εμένα», σημείωσε.

Το τελευταίο μέρος της ομιλίας της Florence Welch ήταν αφιερωμένο στη σημασία των τεχνών.

«Με τόσες πολλές συζητήσεις για το τι είναι ουσιώδες και τι μη ουσιώδες τα τελευταία χρόνια, η ουσιαστικότητα της τέχνης δεν μπορεί ποτέ να αμφισβητηθεί», ανέφερε.

«Είναι μία δύναμη που σώζει τη ζωή, ικανή να δώσει νόημα στο παράλογο και να εκφράσει το ανέκφραστο. Σας παρακαλούμε να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό καθώς βγαίνετε στον κόσμο που χρειάζεται καλλιτέχνες τώρα περισσότερο από ποτέ», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της, η Florence Welch αστειεύτηκε επίσης ότι «σίγουρα χρωστάει χρήματα στο Camberwell» για όλα τα φυλλάδια των συναυλιών των Florence + The Machine που τύπωνε στο φωτοτυπικό μηχάνημα του πανεπιστημίου.

Congratulations to Florence on receiving her honorary fellowship from the University of the Arts London! pic.twitter.com/EWKe9XzRO8

— The Florence + the Machine Fan Club (@FATMFanClub) July 13, 2022