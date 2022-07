Florence Welch: «Η αποτοξίνωση από το αλκοόλ ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει»

«Το αλκοόλ μου έλεγε τι να κάνω και δεν είχα καμία πραγματική ανεξαρτησία. Κυριαρχούσε σε όλη μου τη ζωή.»

Η Florence Welch σχολιάζει την απόφαση που πήρε πριν από οκτώ χρόνια να αποτοξινωθεί από το αλκοόλ.

Σε μια νέα συνέντευξη με τη Munroe Bergdorf στο podcast «The Way We Are» του Spotify, η τραγουδίστρια των Florence + The Machine θυμήθηκε τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι η κατανάλωση αλκοόλ αποτελούσε πρόβλημα για εκείνη και επέλεξε να σταματήσει να πίνει, την περίοδο της κυκλοφορίας του άλμπουμ της «Ceremonials» το 2011.

«Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω την παρουσία μου στα φώτα της δημοσιότητας νομίζω ότι η απεξάρτηση είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει», δήλωσε η 35χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός στο podcast.

«Μου πήρε πολύ καιρό να συμβιβαστώ με το γεγονός ότι είχα πρόβλημα με το ποτό, επειδή ήμουν από εκείνους τους πότες που ήταν όλα ή τίποτα. Αν απολαμβάνω το ποτό μου, δεν μπορώ να το ελέγξω και αν ελέγχω πόσο πίνω, δεν το απολαμβάνω. Αυτό ήταν ένα πραγματικό καμπανάκι για εμένα», εξήγησε.

«Κατά τη διάρκεια της εποχής του “Lungs” ήταν ωραίο να είσαι ένα χαοτικό χάος, γιατί αυτό ήταν», είπε για το άλμπουμ των Florence + The Machine που κυκλοφόρησε το 2009 και περιείχε singles όπως τα «Dog Days Are Over» και «Cosmic Love».

Η Felch Welch αποκάλυψε ότι το πρόβλημά της με το αλκοόλ επιδεινώθηκε την περίοδο της κυκλοφορίας του δεύτερου άλμπουμ του συγκροτήματος, του «Ceremonials» το 2012, το οποίο κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts και κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Grammy.

«Όταν τα πράγματα έγιναν μεγαλύτερα στο “Ceremonials”, και ήμουν “μεγάλη καλλιτέχνης”, έλεγα: “Αυτό πρέπει να περιοριστεί. Αυτό δεν μπορεί να διαρρεύσει στη δημοσιότητα”», παραδέχθηκε για τον εθισμό της στο αλκοόλ.

«Η αίγλη και η μεγαλοπρέπεια του “Ceremonials” σαν να δημιούργησαν αυτή την ασπίδα απέναντι στο πόσο χαοτικό ήταν το παρασκήνιο, γι’ αυτό και νομίζω ότι ο δίσκος αυτός είναι αρκετά σκοτεινός», δήλωσε.\

Στη συνέχεια, η Munroe Bergdorf αποκάλυψε ότι το «Ceremonials» είναι το αγαπημένο της άλμπουμ των Florence + The Machine, καθώς ο δίσκος «της μίλησε» όταν περνούσε μια «δύσκολη περίοδο» στη διαδικασία αλλαγής φύλου.

«Είναι αυτή η ασπίδα της επικής λάμψης και του τεράστιου ήχου που κατά κάποιο τρόπο κρύβεις και υπαινίσσεσαι όλα αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζεις χωρίς να τα λες ουσιαστικά», εξήγησε η Florence Welch για το άλμπουμ.

Ενώ η ζωή με το αλκοόλ αποδείχθηκε δύσκολη, η Βρετανίδα τραγουδίστρια αντιμετώπισε δυσκολίες και στην προσπάθειά της να σταματήσει να πίνει.

«Η νηφαλιότητα ήταν πραγματικά μοναχική στην αρχή. Ασχολήθηκα με τη μουσική για να πίνω. Έλεγα: “Αυτά είναι τα πράγματα που αγαπώ περισσότερο. Το τραγούδι, τα πάρτι και το αλκοόλ – αυτά είναι τα πράγματα στα οποία είμαι καλή”», εξομολογήθηκε.

Ανάμεσα στους μουσικούς στους οποίους βρέθηκε εκείνη την εποχή, η Florence Welch ανέφερε ότι ήταν «λίγο – πολύ η πρώτη που αποτοξινώθηκε» και σημείωσε ότι τα δύο πρώτα χρόνια ήταν «πολύ δύσκολα».

«Αν κάποιος είναι εκεί έξω και παλεύει τα δύο πρώτα χρόνια, μετά γίνεται ευκολότερο», είπε στους ακροατές πριν μιλήσει για τα θετικά της νηφαλιότητας.

«Μου έδωσε ένα επίπεδο δημιουργικής ελευθερίας. Μόλις έπινα, το αλκοόλ απλά μου έλεγε τι να κάνω ή με ποιον να κάνω παρέα και δεν είχα καμία πραγματική ανεξαρτησία. Κυριαρχούσε σε όλη μου τη ζωή», σημείωσε.

«Τώρα, μπορώ να κινούμαι στον κόσμο με πολύ μεγαλύτερη ελευθερία και ανεξαρτησία. Έχω μεγαλύτερη επαφή με το τι θέλω, τι μου αρέσει και τι θέλω να κάνω», τόνισε η Florence Welch.