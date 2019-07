Παροξυσμός για τους Florence + The Machine!

Η πρωτόγνωρη ζήτηση για τα ελληνικά δεδομένα και το εξωπραγματικό sold out για τις δύο πρώτες συναυλίες στο Ηρώδειο, οδηγεί τους Florence + The Machine στην προσθήκη τρίτης συναυλίας στην Αθήνα, αυτή τη φορά στις 21 Σεπτεμβρίου στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου.

Η Florence υποκλίνεται στη λατρεία των θαυμαστών της στην Ελλάδα και προσφέρει τρίτη βραδιά μουσικής μυσταγωγίας.

Την Πέμπτη 19 και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού και το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου.

Οι Florence + the Machine, το μουσικό φαινόμενο που έχει συναρπάσει κοινό και κριτικούς, έρχονται στην Ελλάδα για να κλείσουν τον κύκλο της περιοδείας «High As Hope».

Η Florence από τον Αύγουστο του 2018. Θα είναι headliner του φετινού «Sziget Festival», ενός από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης, έχοντας ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της περιοδείας της.

Ήταν μια χρονιά γεμάτη σκληρή δουλειά: Την κυκλοφορία του νέου δίσκου της «High As Hope» διαδέχτηκε μια εξίσου επιτυχημένη τουρνέ, σε ορισμένα shows της οποίας τη συνόδευσαν η Billie Elish και ο Kamashi Washighton. Οι κριτικές, όπως πάντα, εγκωμιαστικές.

Η προπώληση για τα εισιτήρια της συναυλίας του Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου στις 11:00 ώρα Ελλάδος και θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του viva.gr

Due to popular demand, the band have added a third and final show in Athens at the Galatsi Olympic Hall on Saturday 21st September.

Tickets will go on sale Monday 22nd July at 9am BST pic.twitter.com/aHN7UdN6sy

— florence welch (@florencemachine) July 17, 2019