Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και για την τρίτη και τελευταία συναυλία των Florence + The Machine στην Αθήνα.

Η επιθυμία των χιλιάδων οπαδών των Florence + The Machine να δουν ζωντανά το αγαπημένο τους συγκρότημα στην Ελλάδα επιτέλους ικανοποιείται.

Μετά τα δύο συνεχόμενα sold out σε χρόνο ρεκόρ για τις συναυλίες της μπάντας στο Ηρώδειο, στις 19 και 22 Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκε τρίτη και τελευταία συναυλία στην Αθήνα, αυτή τη φορά στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Γαλατσίου στις 21 Σεπτεμβρίου.

Η προπώληση των εισιτηρίων για συναυλία των Florence + The Machine στο Γαλάτσι ξεκίνησε σήμερα (22/07) στις 11:00 ώρα Ελλάδος και το sold out ήταν θέμα χρόνου, ειδικότερα ελάχιστων ωρών, αφού η ζήτηση ξεπερνούσε τα 10.000(!) εισιτήρια.

Με τις τρεις συναυλίες στην Αθήνα ολοκληρώνεται η περιοδεία «High As Hope Tour» της Florence.

Tickets are now on sale for the Galatsi Olympic Hall show in Athens, on Saturday 21st September. https://t.co/puTKlXqqmn 💫 pic.twitter.com/P3wFFeXNeD

— florence welch (@florencemachine) July 22, 2019