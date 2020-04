Οι Florence + The Machine κυκλοφορούν το νέο τραγούδι «Light Of Love»

Αν και το «Light Of Love» γράφτηκε τα προηγούμενα χρόνια, τα λόγια του αποδεικνύονται επίκαιρα.

Οι Florence + The Machine στέλνουν μήνυμα ελπίδας με το single «Light Of Love» και υπενθυμίζουν ότι το «φως της αγάπης» μπορεί να φτάσει παντού, ακόμα και την περίοδο της κοινωνικής απομόνωσης.

Το «Light Of Love» προοριζόταν να συμπεριληφθεί στα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ των Florence + The Machine, το «High As Hope» που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2018, όμως έμεινε εκτός των τελικών επιλογών.

Οι στίχοι του τραγουδιού είχαν αποκαλυφθεί στο λεύκωμα «Don’t Go Blindly Into The Dark» που κυκλοφόρησε πέρυσι ο σκηνοθέτης Vincent Haycoc, καταγράφοντας στις σελίδες του την οκταετή συνεργασία του με τη Florence Welch, από το 2012 μέχρι σήμερα.

Αν και το «Light Of Love» γράφτηκε τα προηγούμενα χρόνια, τα λόγια του αποδεικνύονται επίκαιρα: «Μην πηγαίνεις τυφλά στο σκοτάδι, σε καθένα από μας λάμπει το φως της αγάπης», επαναλαμβάνεται στο ρεφρέν.

Η Florence Welch ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει όλα τα έσοδα από το τραγούδι στη βρετανική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ICS), συμβάλλοντας στην ενίσχυση των μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και του νοσηλευτικού προσωπικού τους, που επωμίζονται το πιο κρίσιμο μέρος της μάχης με τον κορονοϊό.

«Το “Light Of Love” δεν μπήκε ποτέ στο δίσκο, αλλά σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να το μοιραστώ με το κοινό σε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας και θα μπορούσε να είναι ένας καλός τρόπος για να διαδώσω το Ταμείο για τον COVID-19 της ICS. Και για να δείξω την αγάπη, τον σεβασμό και τον θαυμασμό μου σε όλους εκείνους που εργάζονται στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης», σχολιάζει η Florence για το single.

«Το τραγούδι μιλάει για τον κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα και για εσένα που νιώθεις ότι δεν θα το επιβιώσεις, αλλά στην πραγματικότητα όταν γίνεσαι μετά βίας στον μάρτυρας στον κόσμο όπως είναι, είναι πραγματικά η μόνη θέση από την οποία μπορείς να βοηθήσεις κάποιος», συνεχίζει.

«Βρήκα τόσους πολλούς τρόπους να απομονωθώ να κρυφτώ από τον κόσμο και παρόλο που ήταν επώδυνο όταν ξύπνησα, δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό να μην κοιτάξω μακριά, να κρατήσω ανοιχτή την καρδιά μου ακόμα κι αν πονάει και να βρω τρόπους να συνεχίσω να εμφανίζομαι για τα άτομα που σε χρειάζονται. Ακόμα και από απόσταση», εξηγεί η δημιουργός των Florence + The Machine.

Η Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας είναι μία φιλανθρωπική οργάνωση που διευθύνεται από για ιατρούς, νοσοκόμους, φυσιοθεραπευτές, φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες της υγείας, οι οποίοι φροντίζουν τους ασθενείς που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας του βρετανικού συστήματος υγείας NHS.

Το «Light Of Love» είναι διαθέσιμο και στο Spotify.