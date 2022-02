Οι Florence + The Machine κυκλοφορούν το νέο τραγούδι «King»

Η επάνοδος των Florence + The Machine.

Οι Florence + The Machine κυκλοφορούν το νέο τραγούδι – έκπληξη «King».

Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, η Florence Welch προανήγγειλε την επάνοδο του συγκροτήματός της στέλνοντας σε επιλεγμένους θαυμαστές της μία αινιγματική κάρτα που έκανε λόγο για το «Κεφάλαιο 1» και έφερε τον τίτλο του «King».

Το «King» περιγράφεται ως ένας προβληματισμός για τη γυναικεία φύση, την οικογένεια, τη θηλυκότητα και την ανατροπή των προσδοκιών. Είναι ένα προσωπικό μανιφέστο της Florence Welch για την υπέρβαση των ρόλων που έχουν οριστεί για τα δύο φύλα.

Το νέο τραγούδι των Florence + The Machine συνοδεύεται από ένα νέο μουσικό βίντεο, σε σκηνοθεσία της Autumn de Wilde, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω.

«Δεν είμαι μητέρα, δεν είμαι νύφη – είμαι βασιλιάς», δηλώνει η Florence Welch στο «King».

Κατά μήκος του τραγουδιού εκφράζει την άποψή της για τον ρόλο της ως γυναίκα καλλιτέχνιδα και ερμηνεύτρια και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την πρόκληση να σημειώσει επιτυχία στο ίδιο μονοπάτι με τους άνδρες καλλιτέχνες, «των οποίων το άστρο συνεχίζει να ανεβαίνει, των οποίων η πορεία προς την επιτυχία δεν εμποδίζεται από τη βιολογία».

«Ως καλλιτέχνης, στην πραγματικότητα δεν σκέφτηκα ποτέ τόσο πολύ το φύλο μου», σχολιάζει η Florence Welch.

«Απλώς συνέχισα να ασχολούμαι με αυτό. Ήμουν εξίσου καλή με τους άντρες και απλά έβγαινα εκεί έξω και τους συναγωνιζόμουν κάθε φορά. Αλλά τώρα, όταν σκέφτομαι ότι είμαι γυναίκα στα 30 μου και το μέλλον… νιώθω ξαφνικά ότι γκρεμίζονται η ταυτότητά μου και οι επιθυμίες μου», συνεχίζει.

«Το γεγονός ότι είμαι καλλιτέχνης αλλά και ότι θέλω οικογένεια μπορεί να μην είναι τόσο απλό για εμένα όσο είναι για τους άνδρες συναδέλφους μου. Είχα διαμορφώσει τον εαυτό μου σχεδόν αποκλειστικά με βάση τους άνδρες καλλιτέχνες και για πρώτη φορά ένιωσα να πέφτει ένας τοίχος ανάμεσα σε εμένα και τα είδωλά μου, καθώς πρέπει να πάρω αποφάσεις που δεν πήραν εκείνοι», εξηγεί.

Το τελευταίο άλμπουμ των Florence + The Machine ήταν το «High As Hope», το οποίο κυκλοφόρησε το 2018. Το 2020, παρουσίασαν ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Light Of Love» και στη συνέχεια, τοn 2021, συμμετείχαν στο soundtrack της ταινίας «Cruella» της Disney με ένα καινούργιο τραγούδι με τον τίτλο «Call Me Cruella».

Αυτό το καλοκαίρι οι Florence + The Machine θα επιστρέψουν στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια και την ολοκλήρωση της περιοδείας τους «High As Hope Tour» με τρεις μεγαλειώδεις συναυλίες στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2019.