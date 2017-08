Μία φωτογραφία πυροδοτεί τα σενάρια για το καινούριο άλμπουμ των Florence and The Machine.

Η Florence Welch πήρε την κιθάρα της ανά χείρας και το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι εάν διαφαίνεται στον ορίζοντα ο επόμενος δίσκος των Florence and The Machine.

Έχουμε διανύσει δύο χρόνια και λίγους μήνες από την κυκλοφορία του «How Big, How Blue, How Beautiful», που έγινε πράξη το Μάιο του 2015 διαθέτοντας την ετικέτα της Island Records / Universal Music.

Με τραγούδια όπως τα «Delliah», «Queen Of Peace», «Ship To Wreck» και «What Kind Of Man», το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της μπάντας κατέγραψε αξιοσημείωτη εμπορική και κριτική επιτυχία.

Έκανε ντεμπούτο στο Νο1 του βρετανικού chart, αναρριχήθηκε στην κορυφή του αμερικανικού «Billboard 200» και αντίκρισε την κορυφή σε έντεκα διαφορετικά charts ανά την οικουμένη.

Συν τοις άλλοις, το «How Big, How Blue, How Beautiful» χάρισε στους Florence and The Machine πέντε υποψηφιότητες για τα 58α Βραβεία Grammy, το 2015 και την ίδια χρονιά προτάθηκε για την απονομή του περίβλεπτου «Mercury Prize». Αποκορύφωμα στην πορεία των τελευταίων ετών, ήταν η βράβευση της Florence Welch στα φετινά «Ivor Novello Awards» στην ενότητα «Διεθνής Επιτυχία».

Το τελευταίο τρίμηνο του 2017 προβλέπεται ιδιαίτερα δραστήριο στη μουσική βιομηχανία, καθώς έχουν δρομολογηθεί σημαντικές δισκογραφικές επάνοδοι από πλήθος καλλιτεχνών.

Θα συγκαταλέγονται, άραγε, στο κύμα οι Florence and The Machine; Στα τέλη του περασμένου Μαΐου, η Florence Welch επιβεβαίωσε την προετοιμασία του τέταρτου δίσκου του γκρουπ, σε συνέντευξη που είχε δώσει στη βρετανική «The Daily Telegraph».

Μία φωτογραφία που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα την Παρασκευή (11/08) η 31χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, δίνει τροφή για σενάρια: Μία κιθάρα, ένα μικρόφωνο, ακουστικά (δηλαδή ένα σκηνικό ηχογράφησης) και μία λεζάντα που γράφει το αινιγματικό «G??🎼 x x», εντείνουν το μυστήριο.

Ανυπομονούμε να μάθουμε περισσότερα!