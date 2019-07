Σε χρόνο – ρεκόρ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη συναυλία των Florence + the Machine στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου.

Εξαιτίας της πρωτόγνωρης ζήτησης, η ιέρεια αποφάσισε να μας πλανέψει κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης και για δεύτερη βραδιά, την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου.

Η προπώληση για τα εισιτήρια της δεύτερης συναυλίας αρχίζει την Τετάρτη 10 Ιουλίου στις 11:00 ώρα Ελλάδος μέσω του Viva.

«Η αρχαία ελληνική τέχνη και η μυθολογία έπαιζαν πάντα ένα τεράστιο ρόλο στη δουλειά μου, και έτσι δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο μέρος για τα τελευταία shows αυτού του δίσκου, αυτής της περιοδείας», δηλώνει η Florence Welch.

Οι Florence + the Machine, το μουσικό φαινόμενο που έχει συναρπάσει κοινό και κριτικούς, έρχονται στην Ελλάδα στον πιο ταιριαστό χώρο που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς.

Λίγη ώρα μετά τη δύση του ηλίου την Πέμπτη 19 και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, οι Florence + the Machine θα ανέβουν στην σκηνή του Ηρωδείου και από εκεί θα προσφέρουν στο ελληνικό κοινό δύο μαγικές και πολυαναμενόμενες μουσικές βραδιές.

The first Acropolis show is now sold out. Happy to announce the band will perform a second show on the 22nd September.

Tickets on sale July 10th at 9am BST pic.twitter.com/71tK6GmqJU

— florence welch (@florencemachine) July 5, 2019