Η Florence Pugh θα κυκλοφορήσει τη δική της μουσική

«Ήταν μία συναρπαστική εμπειρία που ήθελα απεγνωσμένα να ζήσω εδώ και χρόνια».

Η Florence Pugh μίλησε για τα σχέδιά της να κυκλοφορήσει τα δικά της τραγούδια αργότερα φέτος, αποκαλύπτοντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά θα εμφανιστεί στην επερχόμενη ταινία «A Good Person» του Zach Braff.

Πριν από χρόνια, η Florence Pugh ανέβασε μία σειρά από ακουστικές διασκευές στο YouTube με το όνομα Flossie Rose. Πιο πρόσφατα, τραγούδησε ένα τραγούδι με τίτλο «With You All The Time» που υπέγραψε μουσικά ο Harry Styles για την ταινία τους «Don’t Worry Darling» (Μην Ανησυχείς Αγάπη Μου).

Σε μια νέα συνέντευξή της στο podcast «The Run-Through» της Vogue, η Florence Pugh δήλωσε: «Στην πραγματικότητα έχω μουσική που θα κυκλοφορήσει φέτος. Έγραψα μουσική για το “A Good Person” και αυτή ήταν μία συναρπαστική εμπειρία που ήθελα απεγνωσμένα να ζήσω εδώ και χρόνια».

«Η μουσική είναι ένα από αυτά τα πράγματα που μπορούν να σημαίνουν τόσα πολλά για εσένα και όσο λιγότερο το κάνεις, τόσο λιγότερη αυτοπεποίθηση έχεις και καταλήγεις να χάνεις την καρδιά σου για αυτό», συνέχισε η 27χρονη ηθοποιός.

«Για χρόνια φοβόμουν τόσο πολύ πώς να το κάνω. Και τελικά, προέκυψε αυτή η ευκαιρία και διάβασα το σενάριο του Zach και είπα “εμπνεύστηκα να γράψω ένα τραγούδι”. Και το βάλαμε στην ταινία», ανέφερε.

Μιλώντας πέρυσι στην εκπομπή «The Cultural Life» του BBC Radio 4, η Florence Pugh εξήγησε ότι «θα στοιχημάτιζε ότι θα γινόταν τραγουδίστρια και τραγουδοποιός πολύ πριν γίνει ηθοποιός».

Επίσης, πρόσθεσε ότι πίστευε ότι θα μπορούσε να γράψει ένα ολόκληρο άλμπουμ αφού βρήκε ξανά την αυτοπεποίθησή της για τις ικανότητές της στη μουσική.

Η ταινία «A Good Person», η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος ακολουθεί την Allison (Florence Pugh), μία νεαρή γυναίκα με έναν υπέροχο αρραβωνιαστικό, μία ανοδική καριέρα και υποστηρικτική οικογένεια και φίλους.

Ωστόσο, ο κόσμος της καταρρέει εν ριπή οφθαλμού όταν επιβιώνει από μία αδιανόητη τραγωδία, ενώ αναρρώνει από τον εθισμό της στα οπιοειδή και προσπαθεί να διαχειριστεί την ανείπωτη θλίψη της.

Τα επόμενα χρόνια, δημιουργεί μία απίθανη φιλία με τον επίδοξο πεθερό της (Morgan Freeman), που της δίνει μία ευκαιρία να ξαναφτιάξει τη ζωή της και να προχωρήσει μπροστά, σύμφωνα με την περιγραφή της ταινίας

Ο Zach Braff είπε στο Collider για την εμφάνιση της Florence Pugh στο «A Good Person»: «Η ερμηνεία της στην ταινία, ξέρω ότι είμαι προκατειλημμένος, αλλά είναι το πιο θαυμαστό πράγμα που θα δείτε ποτέ. Δεν υπερβάλλω. Είναι μία κωμωδία με δραματικές στιγμές. Πρόκειται να αντιπαρατεθεί απευθείας με τον Morgan Freeman».

«Ξέρω ότι οτιδήποτε κάνει η Florence είναι απίστευτο. Ο κόσμος λέει ότι είναι ίσως η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της. Νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της εποχής. Αυτή η ερμηνεία που κάνει είναι απίστευτη», τόνισε

«Η ταινία που κάναμε μαζί ήταν ίσως μία από τις αγαπημένες μου εμπειρίες», δήλωσε η Florence Pugh στο Harper’s Bazaar για το «A Good Person».

«Ένιωσα ότι ήταν κάτι πολύ φυσικό και εύκολο να το κάνω. Αισθάνομαι ότι τώρα μπαίνω σε αυτό το έδαφος στην καριέρα μου, όπου ξέρω τι μπορώ να δεχτώ, τι δίνω και τι δεν δέχομαι πια», πρόσθεσε.

Η Florence Pugh θα πρωταγωνιστήσει επίσης φέτος στις ταινίες «Οπενχάιμερ» του Christopher Noal και στο «Dune: Part Two» του Denis Villeneuve.