Οι Florence + The Machine επιστρέφουν στην Αθήνα για το EJEKT Festival 2023

Οι Florence + The Machine επιστρέφουν στην Αθήνα για μία μοναδική εμφάνιση στην Πλατεία Νερού.

Οι Florence + The Machine έρχονται στο EJEKT Festival 2023.

Τέσσερα χρόνια μετά τις τρεις θριαμβευτικές, sold out εμφανίσεις τους που έσπασαν κάθε ρεκόρ ζήτησης εισιτηρίων και γράφτηκαν με ολόχρυσα γράμματα στη συναυλιακή ιστορία της πόλης, οι Florence + The Machine επιστρέφουν στην Αθήνα για μία μοναδική εμφάνιση.

Η ιέρεια της σύγχρονης μουσικής Florence Welch θα βρεθεί στη σκηνή του EJEKT Festival 2023 την Κυριακή 2 Ιουλίου 2023 (Day 1 του φετινού φεστιβάλ) στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο στο πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας «Dance Fever Tour» των Florence + The Machine.

H Florence Welch έχει καταφέρει όσο κανένας άλλος σύγχρονος καλλιτέχνης να συνδυάσει την εμπορική επιτυχία και την αναγνώριση από τους κριτικούς.

Φτιαγμένη από τη στόφα των «θρύλων» της ροκ μουσικής, με σκηνική παρουσία που θυμίζει Νύμφη και μία κυριαρχική φωνή που σπάει τα όρια των μουσικών ειδών (pop, rock, dance, soul), η Βρετανίδα σταρ – από το 2007 ως σήμερα – διαρκώς εξελίσσεται και ανανεώνει τη σχέση λατρείας με το τεράστιο κοινό της.

Χάρη σε τραγούδια – ύμνους όπως τα «Dog Days Are Over», «Shake It Out», «You’ve Got The Love», «Sweet Nothing», «Hunger», «What Kind Of Man», «My Love», οι Florence + The Machine έχουν ανέβει στο No. 1 των βρετανικών charts με πέντε διαφορετικούς δίσκους, έχουν δισεκατομμύρια streams και εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, ενώ οι φήμη τους διαρκώς μεγαλώνει.

Η εμφάνισή των Florence + The Machine στο EJEKT Festival 2023 θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της περιοδείας «Dance Fever Tour», όπου παρουσιάζουν το ομώνυμο άλμπουμ τους «Dance Fever» που κυκλοφόρησε τον Μάιο, καθώς και όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Το «Dance Fever Tour» είναι η πρώτη περιοδεία των Florence + The Machine μετά από τρία χρόνια και το «High As Hope Tour», που ολοκληρώθηκε τον Σεπτεμβρίου 2019 με τις τρεις θριαμβευτικές συναυλίες στην Αθήνα και στο Κλειστό Γήπεδο Γαλατσίου και στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πληροφορίες

Τιμές εισιτηρίων

Early Bird: 53 ευρώ

Β’ Φάση: 56 ευρώ

VIP: 125 ευρώ (Early Bird)

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τα www.viva.gr, Public, MediaMarkt και το υπόλοιπο δίκτυο της Viva.

Οι πωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.