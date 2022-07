Florence + The Machine: Οι Glass Animals υπογράφουν το remix του «My Love»

Η Florence Welch συνεργάστηκε με τον Dave Bayley των Glass Animals και στην παραγωγή της πρωτότυπης εκδοχής του «My Love».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του πέμπτου άλμπουμ τους, «Dance Fever», οι Florence + The Machine έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο single «My Love». Τώρα, το single αποκτά ένα νέο remix από τον συμπαραγωγό του, τον Dave Bayley, frontman και παραγωγό του κορυφαίου βρετανικού συγκροτήματος Glass Animals.

Το «My Love» δημιουργήθηκε όταν η Florence Welch άρχισε να συνεργάζεται με τον Dave Bayley για να δώσει μορφή στους θρήνους που έγραψε κατά τη διάρκεια του lockdown.

Ενώ ξεκίνησε ως ένα «θλιβερό μικρό ποίημα», το «My Love» εξελίχθηκε από ένα ακουστικό κομμάτι στη σημερινή του μορφή όταν ο Dave Bayley πρότεινε τη χρήση συνθεσάιζερ για να το επεκτείνει και να γίνει ένας ύμνος που ξεχειλίζει από ενέργεια.

Με την αγάπη του Dave Bayley για τα synths και τη γοητεία της Florence Welch για όλα τα gothic και ανατριχιαστικά θέματα γενικά, η συνεργασία τους στην παραγωγή έδωσε σε μεγάλο μέρος του τραγουδιού έναν ήχο που θυμίζει τον «Nick Cave στο club».

Το remix αναβαθμίζει το «My Love», χωρίς να χάνει τίποτα από τη δύναμη ή το συναίσθημα της πρωτότυπης εκδοχής του.

Ο Dave Bayley των Glass Animals δήλωσε σχετικά με το remix: «Αισθάνομαι τόσο τυχερός που μπόρεσα να μάθω από τη Florence και να δουλέψω μαζί της. Είναι ιδιοφυΐα! Και μια από τις πιο φυσικές και αυθεντικές στιχουργούς / παραγωγούς / καλλιτέχνες στον πλανήτη».

«Είχε ένα τόσο δυνατό και λαμπρό όραμα για το άλμπουμ, στιχουργικά, ηχητικά και οπτικά, οπότε προσέξαμε να μείνουμε σε αυτόν τον χώρο, ενώ δουλεύαμε πάνω στα κομμάτια», συνέχισε.

«Για το remix σκέφτηκα ότι θα ήταν διασκεδαστικό να προσπαθήσω να ξεφύγω λίγο από αυτόν τον κόσμο και να δημιουργήσω κάτι όσο το δυνατόν πιο βαρύ και clubby, αφήνοντας παράλληλα την απίστευτη φωνή της και τα δυνατά της λόγια να βρεθούν στο επίκεντρο και να μεταφέρουν ολόκληρο το τραγούδι. Ανυπομονώ να ακούσουν όλοι τα υπόλοιπα από αυτά που έχει δημιουργήσει με αυτό το άλμπουμ!», ανέφερε.

Το «My Love» είναι μαζί με το «King» και το «Heaven Is Here» τα τρία πρώτα τραγούδια από το νέο άλμπουμ των Florence + The Machine με τίτλο «Dance Fever» που θα κυκλοφορήσει στις 13 Μαΐου.

Τα τρία τραγούδια αποκαλύφθηκαν με διαφορά λίγων ημερών και συνοδεύονται από εξαιρετικά μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία της Autumn de Wilde και χορογραφία του Ryan Heffington.