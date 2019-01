Οι Florence and The Machine επανέρχονται με διπλή κυκλοφορία, επτά μήνες μετά τον τελευταίο δίσκο τους.

Το 2018 ήταν μία αξιοσημείωτη χρόνια για τους Florence and The Machine.

Το τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο «High As Hope» απέσπασε ευρεία αναγνώριση και ήταν υποψήφιο για το περίβλεπτο Mercury Prize. Πρόσφατα προτάθηκε για το «Άλμπουμ της Χρονιάς» στα BRIT Awards 2019 και η ίδια η Florence Welch για την «Καλύτερη Βρετανίδα Καλλιτέχνιδα».

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα πολύ σημαντικά επιτεύγματα, το 2019 συναντά τους Florence and Τhe Machine να κυκλοφορούν δύο ολοκαίνουργια singles με το σήμα της Virgin EMI / Universal Music.

Το πρώτο τραγούδι τιτλοφορείται «Moderation» και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο αυστραλιανό σκέλους της περιοδείας «High As Hope».

Σε παραγωγή του James Ford, το «Moderation» είναι ένας ύμνος γεμάτος ενέργεια και αυτοστιγμεί εμπνευστικός, στον οποίον κορυφώνεται η αυτοπεποίθηση της Florence όσον αφορά τον έρωτα και τις σχέσεις.



Το δεύτερο single ονομάζεται «Haunted House» και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το «Moderation».

Σε παραγωγή του Matthew Daniel Siskin (Gambles), πρόκειται για ένα αποκαλυπτικό τραγούδι που καταγράφει το ζεστό ερμηνευτικό ύφος της Florence.



Μετά την κυκλοφορία του, το άλμπουμ «High As Hope», στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα singles «Hunger», «Sky Full Of Song», «Big God», μετατράπηκε από τους Florence and The Machine σε ένα εντυπωσιακό ζωντανό show που παρουσιάστηκε κατά μήκος μίας ολοκληρωμένης περιοδείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για το 2019, η Florence Welch έχει ήδη ανακοινώσει το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας της, που αρχίζει το Μάρτιο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εμφανίσεις σε διάφορα φεστιβάλ και εκδηλώσεις, όπως το «The Governors Ball» στη Νέα Υόρκη.