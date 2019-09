Θριαμβευτικά ολοκληρώθηκε η διεθνής περιοδεία των Florence + The Machine.

Οι Florence + The Machine έριξαν την αυλαία της περιοδεία τους «High As Hope» με τρεις συναυλίες στην Αθήνα που έγιναν sold out σε ασύλληπτο χρόνο: Δύο μυσταγωγικές βραδιές στο Ωδείου Ηρώδου Αττικού (19 και 22/09) και μία συναρπαστική νύχτα στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Γαλατσίου (21/09).

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου η Florence Welch εμφανίστηκε στο κατάμεστο Ηρώδειο, όπου κορυφώθηκε με τον ιδανικότερο τρόπο μία περιοδεία 18 μηνών για την προώθηση του δίσκου «High As Hope».

«Η ελληνική τέχνη και η μυθολογία διαδραμάτιζε ανέκαθεν σημαντικό ρόλο στο έργο μου, οπότε δεν μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο μέρος για την τελευταία συναυλία αυτού του δίσκου», είχε δηλώσει η Florence για τις εμφανίσεις της στο Ηρώδειο.

Οι Florence + The Machine είναι ένα από τα λίγα ονόματα του διεθνούς στερεώματος που έχουν εμφανιστεί στον ιστορικό χώρο κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, όπως οι Frank Sinatra, Elton John, Diana Ross, Liza Minnelli, Patti Smith και οι Foo Fighters.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Florence θα δωρίσει 1 ευρώ από την πώληση κάθε εισιτηρίου στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (MDF), υποστηρίζοντας το έργο τους για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε ανθρώπους σε περισσότερες από 70 χώρες.

«Ευχαριστώ πολύ όσους ήρθαν να μας δουν. Δεν δώσατε μόνο τις καρδιές σας, αφήσατε στην άκρη τα τηλέφωνά σας, μοιραστήκατε την αγάπη σας με ξένους και πήρατε εντολές από ένα αγγλικό φάντασμα», δήλωσε η Welch μετά την ολοκλήρωση της τρίτης και τελευταίας συναυλίας της μπάντας της στην Αθήνα.

«Κατά τη διάρκεια του “High As Hope Tour” συγκεντρώθηκαν πάνω από 700.000 δολάρια για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, τα οποία θα τους βοηθήσουν να συνεχίσουν να κάνουν τη σημαντική δουλειά τους σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε.

«Σε ευχαριστώ Ελλάδα για τις τρεις απίστευτες βραδιές. Ευχαριστώ επίσης όσους ήρθαν στις συναυλίες του “High As Hope”σε όλο τον κόσμο για να τραγουδήσατε και να χορέψετε μαζί μας», έγραψε σε άλλο μήνυμά της η Welch.

Παρακάτω δείτε φωτογραφίες από τη συναυλία των Florence + The Machine στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Γαλατσίου:

«Ευχαριστώ πολύ», σημείωσε στα ελληνικά σε ακόμα μία δημοσίευση.