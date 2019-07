Αδημοσίευτο υλικό περιλαμβάνει η επετειακή επανέκδοση του «Lungs».

Οι Florence + the Machine κυκλοφόρησαν ακριβώς πριν από μια δεκαετία τον παρθενικό δίσκο τους «Lungs».

Η δεκαετία που συμπληρώθηκε ήταν αναμφίβολα φανταστική για τη βρετανική μπάντα που θα εμφανιστεί ζωντανά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 19 Σεπτεμβρίου.

Για να γιορτάσουν τη μοναδική επέτειο, οι Florence + the Machine δημιούργησαν ένα συλλεκτικό box set και ένα ψηφιακό πακέτο που περιέχουν μία σειρά από αδημοσίευτα τραγούδια, B-side και σπάνιων ηχογραφήσεων.

Μεταξύ τους δύο ακυκλοφόρητα demos με τους τίτλους «My Best Dress» και «Donkey Kosh».

Η επετειακή επανέκδοση του «Lungs» θα κυκλοφορήσει τόσο σε ψηφιακή όσο και σε φυσική μορφή (LP, χρωματιστό LP, κασέτα) στις 16 Αυγούστου από την Island Records / Universal Music.

Εκτός αυτών, θα διατεθεί ένα πανέμορφο box set, η συσκευασία του οποίου θα είναι περιτυλιγμένη με ύφασμα, που θα περιλαμβάνει το αρχικό άλμπουμ «Lungs» σε βινύλιο και επιπλέον υλικό που έχει επιλεχθεί προσωπικά από τη Florence Welch και δεν έχει συμπεριληφθεί προηγουμένως σε βινύλιο.

Το συγκεκριμένο υλικό περιέχει τρία ακυκλοφόρητα demos, μία σπάνια acoustic εκδοχή του «My Boy Builds Coffins» και μία διασκευή του «Oh! Darling» που ηχογραφήθηκε ζωντανά στα φημισμένα Abbey Road Studios.

Το πακέτο ολοκληρώνεται από μία σειρά καρτ-ποστάλ με αδημοσίευτες φωτογραφίες από την περίοδο που κυκλοφόρησε το «Lungs», τον Ιούλιο του 2009.

Το tracklist του «Lungs (10th Anniversary Edition)»:

1. Dog Days Are Over

2. Rabbit Heart (Raise It Up)

3. I’m Not Calling You A Liar

4. Howl

5. Kiss With A Fist

6. Girl With One Eye

7. Drumming Song

8. Between Two Lungs

9. Cosmic Love

10. My Boy Builds Coffins

11. Hurricane Drunk

12. Blinding

13. You’ve Got The Love

14. Bird Song

15. My Boy Builds Coffins (Acoustic)

16. My Best Dress (Demo)

17. Donkey Kosh (Demo)

18. Hospital Beds

19. Falling

20. Ghosts (Demo)

21. Postcards from Italy (Demo)

22. Swimming

23. Are You Hurting The One You Love?

24. Oh! Darling (Live at Abbey Road)