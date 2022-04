Florence + The Machine: Ο Bill Nighy συμμετέχει στο video για το νέο single «Free»

Το «Free» αναφέρεται στο άγχος της Florence Welch.

Οι Florence + The Machine αποκαλύπτουν το νέο single «Free» μαζί με ένα music video με τη συμμετοχή του καταξιωμένου ηθοποιού Bill Nighy.

Το «Free» θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ των Florence + The Machine με τίτλο «Dance Fever» που θα κυκλοφορήσει στις 13 Μαΐου.

Πέντε ημέρες πριν την κυκλοφορία του, η Florence Welch παρουσίασε το «Free», μαζί με το ακυκλοφόρητο «Girls Against God», κατά τη διάρκεια μίας ζεστής συναυλίας της στο «O2 City Hall» του Newcastle της Αγγλίας, στις 15 Απριλίου.

Ήταν η πρώτη ζωντανή εμφάνιση των Florence + The Machine από την έναρξη της πανδημίας και την ολοκλήρωση της περιοδείας τους «High As Hope Tour» με τρεις θριαμβευτικές συναυλίες στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2019.

Την επόμενη μέρα, στις 16 Απριλίου, η Florence Welch έπαιξε ξανά το «Free» κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης συναυλίας στο «King George’s Hall» στο Blackburn.

Το «Free» είναι ένα τραγούδι για τη μάχη με το άγχος και για τις φευγαλέες στιγμές που το άγχος εξαφανίζεται μέσα από τη μαγεία της μουσικής και την κάθαρση.

Όπως και τα βίντεο για τα προηγούμενα singles του άλμπουμ «Dance Fever», το μουσικό για το «Free» γυρίστηκε στο Κίεβο με τη σκηνοθεσία της Autumn de Wilde. Αυτή τη φορά, στο πλευρό της Florence Welch εμφανίζεται ο βραβευμένος Βρετανός ηθοποιός Bill Nighy δίνοντας σάρκα και οστά στο άγχος.

Σύμφωνα με την Florence, το music video του «Free» είναι «αφιερωμένο στο πνεύμα, τη δημιουργικότητα και την επιμονή των γενναίων Ουκρανών φίλων μας». «Γυρίστηκε στο Κίεβο στις 18 Νοεμβρίου με Ουκρανούς κινηματογραφιστές και καλλιτέχνες, των οποίων η απαστράπτουσα ελευθερία δεν μπορεί ποτέ να σβήσει», τονίζει.

Ο τίτλος του «Free» αποκαλύφθηκε επίσημα στις 11 Απριλίου, όταν άρχισε να δημοσιοποιείται το tracklist του άλμπουμ «Dance Fever» μέσα από την ιστοσελίδα των Florence + The Machine.

Το «Free» είναι ο τέταρτος προπομπός του άλμπουμ «Dance Fever» των Florence + The Machine.

Τις προηγούμενες εβδομάδες ακούσαμε το «My Love», το οποίο απέκτησε δύο remixes από τον Dave Bayley των Glass Animals και τους Meduza αντίστοιχα, το «Heaven Is Here» και το «King».