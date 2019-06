Μία μυσταγωγική συναυλία που θα εξαγνίσει τις ψυχές μας.

Οι Florence and The Machine έρχονται στην Αθήνα για μία μυσταγωγική βραδιά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου.

Η αγαπημένη βρετανική μπάντα επισκέπτεται την Ελλάδα για να αποχαιρετήσουμε μαζί της φετινό καλοκαίρι, σε μία μαγική συναυλία που αναμφίβολα θα μείνει αξέχαστη.

Η Florence Welch θα εξαγνίσει τις ψυχές μας με τις αιθέριες ερμηνείες της και την καθάρια φωνή της, προσφέροντας απλόχερα και γενναιόδωρα συγκλονιστικά συναισθήματα στον επιβλητικό χώρο του Ηρωδείου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προπώληση των εισιτηρίων αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Οι Florence and The Machine σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 2007.

Το συγκρότημα έκανε το ολοκληρωμένο ντεμπούτο του στη δισκογραφία με το δίσκο «Lungs», ο οποίος κυκλοφόρησε το 2009 και έφτασε στην πρώτη θέση του βρετανικού, έχοντας πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα.

Η δεύτερη δισκογραφική δουλειά του γκρουπ ακολούθησε το 2011 και είχε τον τίτλο «Ceremonials». Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στην κορυφή της Μεγάλης Βρετανίας και χάρισε στους Florence and The Machine δύο υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy.

Το 2015 το συγκρότημα κυκλοφόρησε το τρίτο studio album του, με τίτλο «How Big, How Blue, How Beautiful». Ο δίσκος απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και έκανε παρομοίως είσοδο στο Νο. 1 του βρετανικού chart.

Οι Florence and The Machine κέρδισαν με το «How Big, How Blue, How Beautiful» πέντε υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy και προτάθηκαν για το περίβλεπτο Mecury Prize. Το άλμπουμ περιείχε επιτυχίες όπως το «Delliah», το «Ship To Wreck», το «Queen Of Peace» και το «What Kind Of Man».

Το καλοκαίρι του 2018 έγινε πραγματικότητα ο τέταρτος ολοκληρωμένος δίσκος της μπάντας, ο οποίος τιτλοφορείται «High As Hope».

Φέτος οι Florence and The Machine παρουσίασαν το single «Moderation», ενώ έκαναν μία συμμετοχή – έκπληξη στη σειρά «Game Of Thrones» με το τραγούδι «Jenny Of Oldstones» που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή από το ελληνικό κοινό.