Η διασκευή περιλαμβάνεται στην deluxe έκδοση του άλμπουμ «Dance Fever» των Florence + The Machine.

Οι Florence + The Machine ηχογράφησαν μία νέα διασκευή του τραγουδιού «Search And Destroy» των The Stooges.

Το «Search And Destroy» ηχογραφήθηκε αρχικά από τον Iggy Pop και το συγκρότημά του για το άλμπουμ τους «Raw Power» που κυκλοφόρησε το 1973.

Η ακουστική διασκευή του «Search And Destroy» των Florence + The Machine περιλαμβάνεται στην deluxe έκδοση του πέμπτου άλμπουμ του συγκροτήματος, «Dance Fever», το οποίο κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα.

Εκτός από το «Search And Destroy», η deluxe έκδοση του άλμπουμ «Dance Fever» περιλαμβάνει ακυκλοφόρητες ακουστικές εκτελέσεις των τραγουδιών «Cassandra», «Free», «Morning Elvis» και «My Love».

Το «Dance Fever» είναι το πρώτο άλμπουμ των Florence + The Machine μετά το «High As Hope» του 2018, το οποίο απέσπασε τις καλύτερες κριτικές και περιέχει τα singles «My Love», «Free», «King» και «Heaven Is Here».

Το νέο άλμπουμ των Florence + The Machine διακατέχεται από έκσταση και ευφορία και δημιουργήθηκε σε μία περίοδο, κατά τη διάρκεια του lockdown, όπου είχε γίνει εμφανής στη Florence Welch η επιθυμία της να επιστρέψει στα clubs, να χορέψει σε φεστιβάλ και να νιώσει ξανά την αίσθηση της συντροφικότητας που της έλειψε.

Την παραγωγή του άλμπουμ «Dance Fever» επιμελήθηκαν η Florence Welch, ο Jack Antonoff και ο Dave Bayley των Glass Animals.

Αυτή τη στιγμή, το «Dance Fever» Florence + The Machine βρίσκονται σε μάχη σώμα με σώμα με το «Mr. Morale & The Big Steppers» του Kendrick Lamar για τον τίτλο του νούμερο ένα άλμπουμ αυτής της εβδομάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τη βρετανική Επίσημη Εταιρεία των Charts, το «Dance Fever» των Florence + The Machine φαίνεται να είναι το φαβορί για την κατάκτησης της πρώτης θέσης στις πωλήσεις.

Οι Florence + The Machine θα πραγματοποιήσουν αργότερα φέτος μια νέα παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ «Dance Fever», που θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Αμερική τον Σεπτέμβριο και θα συνεχιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη στο τέλος του έτους, πριν ολοκληρωθεί στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία το 2023.

Ακούστε την deluxe έκδοση του άλμπουμ «Dance Fever»: