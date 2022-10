Η Florence Welch σε 24 συναρπαστικές ερμηνείες.

Οι Florence + The Machine κυκλοφόρησαν ένα νέο live album-έκπληξη με τίτλο «Dance Fever (Live at Madison Square Garden)», το οποίο ηχογραφήθηκε στις δύο sold out συναυλίες του συγκροτήματος στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης τον περασμένο μήνα.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει ζωντανές εκτελέσεις τραγουδιών από το νέο άλμπουμ τους «Dance Fever», συμπεριλαμβανομένων των «Free», «King», «My Love» και του επικού «Dream Girl Evil», καθώς και κλασικών τραγουδιών από όλη την παραγωγική καριέρα τους, όπως τα «Ship To Wreck», «Shake It Out», «Big God», «Cosmic Love», το πρώτο τους single «Kiss With A Fist» και πολλά άλλα.

Η Florence Welch δηλώνει: «Για ένα άλμπουμ που αφορούσε τόσο πολύ το performance, την κτήση του, τη σχέση αγάπης-μίσους με τη ζωή στις περιοδείες. Και η θλίψη που ακολούθησε όταν σκέφτηκα ότι μπορεί να μην ξανασυμβεί ποτέ».

«Το γεγονός ότι βγήκα για να ερμηνεύσω αυτά τα τραγούδια ήταν η πιο εξαιρετική εμπειρία. Η σύνδεση με το κοινό και η κάθαρση βρίσκονται σε ένα επίπεδο που δεν έχω ξαναζήσει», τονίζει.

«Ίσως φταίει το γεγονός ότι μας έλειψε σε όλους τόσο πολύ. Αλλά οι άνθρωποι φέρνουν τόσο μεγάλο μέρος των εαυτών τους σε αυτές τις συναυλίες, που ήθελα να έχω μία live ανάμνηση του “Dance Fever”. Σαν μία μαρτυρία για αυτή την περίοδο και μία στιγμή που κλείνει τον κύκλο της», συνεχίζει.

«Για ένα άλμπουμ που μιλάει τόσο πολύ για την απώλεια της ζωντανής μουσικής. Σημαίνει τόσα πολλά για εμένα να έχω μία ηχογράφηση της επιστροφής της», σημειώνει.

Το «Dance Fever (Live at Madison Square Garden)» θα κυκλοφορήσει σε διπλό βαρύ LP βινύλιο 180γρ. σε gatefold συσκευασία στις 14 Απριλίου 2023 και είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από σήμερα.

Εκτός από τις δύο βραδιές στο Madison Square Garden, οι Florence + The Machine περιόδευσαν σε κλειστά γήπεδα σε όλη τη Βόρεια Αμερική αυτό το φθινόπωρο, ενώ αυτό το Σαββατοκύριακο θα δώσουν δύο sold out συναυλίες στο εμβληματικό Hollywood Bowl του Λος Άντζελες.

Στη συνέχεια, η Florence Welch και το συγκρότημα τους θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους για να δώσουν μία σειρά συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο μήνα, προτού ξεκινήσουν μία περιοδεία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία τον Μάρτιο του 2023.

Οι Florence + The Machine θα επιστρέψουν επίσης στην Ελλάδα μετά από τις τρεις θριαμβευτικές συναυλίες του Σεπτεμβρίου του 2018 για μία μοναδική εμφάνιση στην Πλατεία Νερού στο Παλαιό Φάληρο στο πλαίσιο του EJEKT Festival 2023.

